Miami Supercops: la trama del film in onda stasera su Rete 4

Miami Supercops: la trama del film con Bud Spencer e Terence Hill

Stasera, sabato 22 febbraio 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Miami Supercops, film del 1985 diretto da Bruno Corbucci e interpretato da Bud Spencer e Terence Hill. Ma di cosa parla il film? Qual è la trama? Vediamo insieme tutte le informazioni e curiosità sul film.

Trama

Doug Bennet (Terence Hill) e Steve Forrest (Bud Spencer) sono due grandi amici: il primo lavora per la polizia, a New York, mentre il secondo ha lasciato il corpo poiché nauseato dalla burocrazia della giustizia e ha aperto una scuola per piloti di elicotteri a Tampa (Florida, Stati Uniti). Un caso richiede la bravura dei due agenti: un ex galeotto, Joe Garret (Richard Liberty), infatti è uscito di prigione per andare a Miami.

Nove anni prima, insieme ad altri complici, aveva compiuto una rapina con un bottino di venti milioni di dollari a una banca di Detroit. Nessuno ha mai scoperto dove sia finito il denaro: bisogna seguire Garret per scoprirne di più. Doug e Steve, che lo avevano fatto arrestare nove anni prima, dovrebbero ora riaprire e concludere il caso, ma Steve non vuol saperne di rientrare nella polizia, e Garret viene ucciso rendendo le cose ancora più difficili.

Con uno stratagemma Doug persuade Steve a interessarsi al caso e iniziare l’inchiesta vera e propria. Sulle tracce dell’ucciso i due amici scoprono tutto l’intrigo, aiutati da Irene e Annabelle, da Charro, un indiano affezionato a Garret, e dal loro capo Tanney. Garret, prima di morire, ha lasciato una prova inconfutabile della colpevolezza di Robert Delmann, un ricco e stimato uomo d’affari di Miami che in realtà altri non è che Ralph Duran, uno dei suoi complici. Tutto si conclude bene per i due super agenti e per Tanney.

Abbiamo visto la trama del film Miami Supercops. Di seguito il trailer del film in onda su Mediaset, Rete 4:

