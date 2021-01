Miami Supercops: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 16 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Miami Supercops, film del 1985 diretto da Bruno Corbucci e interpretato da Bud Spencer e Terence Hill. È il quindicesimo dei 16 film interpretati dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Doug Bennet e Steve Forrest sono due grandi amici; il primo lavora per l’FBI, a New York, mentre il secondo ha lasciato il corpo poiché nauseato dalla burocrazia della giustizia e ha aperto una scuola per piloti di elicotteri a Tampa. Un caso richiede la bravura dei due agenti: un ex galeotto, Joe Garret, esce di prigione per andare a Miami. Nove anni prima, insieme ad altri complici, aveva compiuto una rapina con un bottino di venti milioni di dollari a una banca di Detroit. Nessuno ha mai scoperto dove sia finito il denaro: bisogna seguire Garret per scoprirne di più. Doug e Steve, che lo avevano fatto arrestare nove anni prima, dovrebbero ora riaprire e concludere il caso, ma Steve non vuol saperne di rientrare nella polizia, e Garret viene ucciso rendendo le cose ancora più difficili. Con uno stratagemma Doug persuade Steve a interessarsi al caso e iniziare l’inchiesta vera e propria.

Miami Supercops: il cast del film

Abbiamo visto la trama Miami Supercops, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco completo degli attori con i rispettivi ruoli:

Bud Spencer: Steve Forest/agente LaRay

Terence Hill: Doug Bennett/agente Jay Donell

Jackie Castellano: Irene

C.B. Seay: capitano Tanney

Ken Ceresne: Robert Delmann

Buffy Dee: Pancho

William Jim: Charro

Richard Liberty: Joe Garret

Harold Bergman: capitano Reisner

Fred Buch: capo dell’FBI

Rhonda S. Lundstead: Annabelle

Lou Marsh: Fletcher, l’allibratore

Bobby Gale: complice di Fletcher

Jody Wilson: signora Denisser

Jack McDermott: superiore di Doug

Clarence Thomas: autista dell’autobus

Luke Halpin: capo dei rapinatori

Michael Warren: scippatore

Streaming e tv

Dove vedere Miami Supercops in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 16 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

