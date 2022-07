Mia e il leone bianco: trama, storia vera, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 25 luglio 2021, su Rai 1 alle ore 21,25 va in onda Mia e il leone bianco (titolo originale: Mia et le lion blanc), film del 2018 diretto da Gilles de Maistre che è stato girato nel corso di tre anni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Mia è una bambina che vive con la famiglia in Sudafrica, dove i genitori possiedono un allevamento di leoni. Dopo un passato di contrattazioni con cacciatori di leoni, il padre di Mia ha cessato quest’attività illegale e la piccola non ha assolutamente idea che ciò sia mai avvenuto, anche perché i suoi genitori le hanno trasmesso valori ben lontani da tutto ciò. La piccola si sente sola e desidera allontanarsi, ma un giorno stringe amicizia con Charlie, un cucciolo di leone bianco. Dopo alcuni anni però Charlie, ormai divenuto uno splendido esemplare adulto, causa molte preoccupazioni ai genitori di Mia, date le sue dimensioni e la sua imprevedibilità dovuta al suo istinto di animale selvatico. Il padre decide perciò di vendere Charlie al migliore offerente, che si rivela essere un’agenzia di safari per cacciatori di trofei. Mia, decisa a impedire la cosa, sceglie di scappare insieme al leone per portarlo alla riserva naturale di Timbavati. Di seguito il trailer in italiano del film:

Storia vera?

Mia e il leone bianco racconta una storia vera, un fatto realmente accaduto? Il film si basa su un soggetto scritto principalmente da Pure de Maistre, moglie del regista che ha scritto questa storia dopo aver fatto un viaggio in Sudafrica. Le riprese, supervisionate dallo zoologo Kevin Richardson, sono durate tre anni in modo da seguire la naturale crescita di Daniah De Villiers e del leone Thor. L’esperto di leoni Kevin Richardson ha monitorato le riprese per intero, supervisionando ogni interazione fra i leoni e gli attori. “Filmare una relazione tra un bambino e un leone era impossibile. L’unico modo – ha detto Kevin Richardson – era lavorare con il leone da cucciolo facendolo crescere con il bambino. Tre anni di lavoro, tre sessioni full immersion ogni settimana dalla durata di due o tre ore circa: questo è stato il grado di impegno richiesto affinché si instaurasse tra i bambini e il leone quella relazione familiare e spontanea che la pellicola regala al pubblico”.

Mia e il leone bianco: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Mia e il leone bianco, ma qual è il cast completo del film? Di seguito gli attori con i rispettivi ruoli:

Daniah De Villiers: Mia Owen

Mélanie Laurent: Alice Owen

Langley Kirkwood: John Owen

Ryan Mac Lennan: Mick Owen

Lionel Newton: Kevin

Lillian Dube: Jodie

Brendon Auret: Dirk

Paul Davies: cecchino

Ashleigh Arvey: insegnante

Tessa Jubber: cacciatrice

Noko Mabitsela: turista

Streaming e tv

Dove vedere Mia e il leone bianco in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 25 luglio 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.