Mi manchi: il testo della canzone di Fausto Leali a Sanremo 2021

Mi manchi…

quando il sole da’ la mano all’orizzonte,

quando il buio spegne il chiasso della gente

la stanchezza addosso che non va più via

come l’ombra di qualcosa ancora mia…

Mi manchi…

nei tuoi sguardi e in quel sorriso un po’ incosciente

nelle scuse di quei tuoi probabilmente,

sei quel nodo in gola che non scende giù

e tu, e tu…

Mi manchi…mi manchi…

posso far finta di star bene, ma mi manchi

ora capisco che vuol dire

averti accanto prima di dormire

mentre cammino a piedi nudi dentro l’anima

Mi manchi

e potrei cercarmi un’altra donna ma m’ingannerei

sei il mio rimorso senza fine, il freddo delle mie mattine

quando mi guardo intorno e sento che mi manchi

ora che io posso darti un po’ di più

e tu, e tu…

Mi manchi

e potrei avere un’altra donna ma m’ingannerei,

sei il mio rimorso senza fine,

il freddo delle mie mattine

quando mi guardo intorno e sento che mi manchi

