Mi casa es tu casa streaming e diretta tv: dove vedere il programma di Cristiano Malgioglio

Mi casa es tu casa è il nuovo show di Rai 2 condotto da Cristiano Malgioglio, al suo debutto in questo ruolo. Tanti gli ospiti anche internazionali che entreranno in un’atmosfera divertente, emozionante e irresistibilmente “almodovariana”. La dimensione domestica e informale del programma permette di conoscere famosi personaggi dello spettacolo in modo intimo e profondo, arricchito da filmati dalle teche. Ma dove vedere Mi casa es tu casa in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Mi casa es tu casa va in onda su Rai 2 da mercoledì 7 dicembre 2022 per cinque puntate alle ore 21.20. Potete seguire Rai 2 al tasto 2 del digitale terrestre o 102 di Sky.

Mi casa es tu casa streaming live

Se non siete a casa, nessun problema. Potete recuperare lo show di Cristiano Malgioglio su Rai Play in diretta streaming. Altrimenti le interviste e le puntate saranno disponibili in qualsiasi momento dopo la messa in onda sempre sulla piattaforma gratuita disponibile per pc, smartphone e tablet grazie alla funzione on demand.

Location

Abbiamo visto dove vedere in tv e in streaming Mi casa es tu casa, ma qual è la location del programma? Dove è stato girato? Non si tratta del vero appartamento di Cristiano Malgioglio, ma di una casa in affitto a Roma, che i proprietari hanno messo a disposizione della produzione la quale, ovviamente, l’ha riadattata per esigenze sceniche: “Il mio appartamento a Milano non si prestava. Così abbiamo scelto una casa presa in affitto vicino Roma, immensa, stupenda. Ma avrei paura a vivere da solo in un posto così grande. Ci sono molte foto di me con vari personaggi che amo, come Lady Gaga, Barbra Streisand, Sophia Loren e Cher”, ha raccontato il conduttore. Durante le puntate vediamo aggirarsi per la casa un gatto, che in realtà è una gatta. Si chiama Barbara ed è l’animale dei proprietari di casa.