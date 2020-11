Mezz’ora in più – Il mondo che verrà, le anticipazioni di stasera 5 novembre

Prima era conosciuto come In mezz’ora, ma adesso è diventato Mezz’ora in più – Il mondo che verrà, un programma televisivo inteso come talk show condotto da Lucia Annunziata (ex presidente della Rai), che va in onda in genere nella fascia pomeridiana su Rai 3 ma che, in occasione delle elezioni presidenziali americane, occuperà uno spazio di 160 minuti in prima serata su Rai 3 giovedì 5 novembre 2020, dalle ore 21:20. Quali sono le anticipazioni?

Le anticipazioni

La puntata di questa sera quindi parlerà delle elezioni presidenziali americane, le tensioni sociali e le ricadute sulla politica internazionale: si parlerà di questo principalmente questa sera con Lucia Annunziata e Antonio Di Bella. Tanti ospiti a discuterne: vedremo il presidente della fondazione Italianieuropei Massimo D’Alema, il responsabile Esteri della Lega Giancarlo Giorgetti, il direttore de “La Repubblica” Maurizio Molinari, il direttore di Agi Mario Sechi, la giornalista Rula Jebreal, la corrispondente Rai Giovanna Botteri, il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, il vice presidente dell’Ispi Paolo Magri, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’epidemiologo della Northeastern University di Boston Alessandro Vespignani.

Dove vedere Mezz’ora in più

Il programma va in onda eccezionalmente di sera giovedì 5 novembre 2020 alle ore 21:20 su Rai 3. Il terzo canale di Viale Mazzini vi aspetta sul tasto 3 del telecomando del digitale terrestre ma anche al tasto 503 per la versione HD. Chi invece vuole seguire in programma in diretta streaming può accedere direttamente a RaiPlay.

