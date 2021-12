Messa di Natale 2021 con Papa Francesco streaming e diretta tv: dove vederla, Vigilia, notte

Questa sera, venerdì 24 dicembre 2021 (Vigilia di Natale), alle ore 19.30 Papa Francesco presiede la Santa Messa della notte di Natale 2021, una delle celebrazioni più sentite dai fedeli, con la veglia per festeggiare il Natale, quindi la nascita di Gesù. Appuntamento in diretta dalla Cappella Papale della Basilica di San Pietro con la Santa Messa della Notte di Natale presieduta da Papa Francesco. A causa del Covid, la celebrazione è prevista per le ore 19.30. Ma dove vederla in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

La funzione verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre) con collegamento dalle 19.20 di oggi, 24 dicembre 2021. Sarà possibile seguire la Messa della Vigilia di Natale 2021 dalla Basilica di San Pietro con Papa Francesco anche sul canale della CEI Tv2000, visibile al tasto 28 del digitale terrestre, 157 di Sky o 18 di Tivusat.

Per l’occasione inoltre cambia profondamente il consueto palinsesto di Rai 1. alta anche La Vita in diretta di Alberto Matano, che può dunque concedersi qualche giorno di vacanza. Viene anticipato alle 18 il tradizionale appuntamento con L’Eredità, il game show condotto da Flavio Insinna. Alle 21.10, ad un orario dunque decisamente insolito, l’informazione del Tg1. In prima serata dalle 21.20 verrà trasmesso in prima visione il film Ailo – Un’avventura tra i ghiacci.

Messa Vigilia di Natale 2021 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire la Messa della Notte di Natale 2021 con Papa Francesco anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone, collegandosi sulla diretta di Rai 1, sul sito di Tv2000 e sul canale YouTube di Vatican News selezionando il player dedicato. La celebrazione viene trasmessa in mondovisione in diretta a partire come detto dalle 19.30 di oggi, 24 dicembre 2021, Vigilia di Natale.