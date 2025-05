Messa insediamento Papa Leone XIV streaming e diretta tv: dove vederla

Oggi, domenica 18 maggio 2025, alle ore 10 in Piazza San Pietro si terrà la Messa d’insediamento di Papa Leone XIV, eletto in Conclave lo scorso 8 maggio. Previste dirette tv anche su alcune reti private. La messa solenne darà ufficialmente il via all’era Prevost. Come per le esequie di Papa Francesco, sono attesi in Vaticano numerosi leader mondiali, che viaggeranno appositamente in Italia per rendere omaggio al nuovo vescovo di Roma. Dove vedere la Messa d’insediamento di Papa Leone XIV in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1, Tv2000, SkyTg24 e Canale 5. La messa in onda è prevista dalle ore 9,45.

Messa insediamento Papa Leone XIV streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite il sito ufficiale di Vatican News e sui canali YouTube ufficiali del Vaticano e di TV2000, oltre che sulle piattaforme digitali di RaiPlay e Sky Go per chi preferisce seguire la diretta su smartphone, tablet o computer.

Cosa succederà

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la Messa d’insediamento di Papa Leone XIV, ma che tipo di cerimonia si terrà in piazza San Pietro? La cerimonia sarà lunga e partecipata, poiché saranno presenti ancora una volta tutti i cardinali che solo una settimana fa hanno eletto Prevost. Saranno loro a unirsi al nuovo Pontefice nella processione sul sagrato di piazza San Pietro che precede la parte liturgica della cerimonia. Fulcro simbolico del rito è la consegna al nuovo Papa del pallio e dell’anello. Il primo è una striscia di lana bianca con sopra ricamate cinque croci rosse che il protodiacono pone sulle spalle del nuovo vescovo di Roma. Il secondo, il cosiddetto “anello del pescatore”, porta incisa la barca di San Pietro circondata dal nome del nuovo Papa. Sarà il cardinale Re a infilarlo all’anulare della mano sinistra di Prevost a suggello della cerimonia.