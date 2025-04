Messa in tv Sabato Santo 19 aprile 2025, dove vedere: orari, luogo, streaming

Dove vedere la Messa in tv oggi, 19 aprile 2025, Sabato Santo? Oggi la Chiesa celebra Veglia Pasquale con cui si celebra la Risurrezione di Gesù. È la Messa più lunga dell’anno. Papa Francesco non presiede la celebrazione perché è ancora in convalescenza dopo il ricovero. A celebrare è il cardinal Giovan Battista Re, decano del collegio cardinalizio dalla Basilica di San Pietro. Ecco dove vederla in tv.

In tv e streaming: orario, luogo e canale

Appuntamento oggi, 19 aprile 2025, Sabato Santo, dalle 19.30, nella basilica di San Pietro. Il Pontefice non presiederà la Veglia pasquale che accompagna i fedeli nella notte che porta alla Resurrezione di Cristo. Diretta dalle 19.30 su Tv2000 per la Veglia pasquale della Notte Santa, quella che Sant’Agostino definisce “la madre di tutte le veglie”. Il canale della Cei è visibile al tasto 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky. Sarà possibile seguire la messa del Sabato Santo anche sul sito di Tv2000 o sui canali social e YouTube di Vatican Media.