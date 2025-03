Messa in tv Mercoledì delle Ceneri 5 marzo 2025, dove vedere su Tv2000, Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora

Dove vedere la Messa in tv oggi, Mercoledì delle Ceneri, 5 marzo 2025? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 5 marzo.

In tv e streaming: orario e canale

Oggi, Mercoledì delle Ceneri, 5 marzo 2025, è una delle Messe più sentite dai Fedeli, che apre ufficialmente il periodo della Quaresima. Un giorno quindi liturgicamente molto importante, che ci porta nei 40 giorni di penitenza per prepararci al meglio alla Morte e Risurrezione di Gesù, che culminerà nella Pasqua. Essendo ancora ricoverato al Gemelli, non sarà Papa Francesco a presiedere la Messa di oggi. A Presiedere la Santa Messa del Mercoledì delle Ceneri è il cardinale Angelo De Donatis, penitenziere maggiore e delegato di Papa Francesco, presso la chiesa di Sant’Anselmo all’Aventino cui farà seguito la processione penitenziale verso la Basilica di Santa Sabina. Al termine della processione, nella Basilica di Santa Sabina, avrà luogo la celebrazione eucaristica con il rito di benedizione e di imposizione delle ceneri. Appuntamento questo pomeriggio, 5 marzo 2025, alle ore 16.30, con diretta tv su Tv2000 (Canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky). Non è prevista la diretta su Rai 1 e Canale 5. Su Tv2000 le Messe oggi saranno anche alle ore 8.30 e 19. Diretta streaming sul sito di TV2000 e sui canali social e YouTube di Vatican Media.