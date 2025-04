Messa in tv Giovedì Santo 17 aprile 2025, dove vedere: orari, luogo, streaming, location, canale, a che ora, Papa Francesco

Dove vedere la Messa in tv oggi, 17 aprile 2025, Giovedì Santo? Inizia oggi il Triduo Pasquale, il periodo più intenso e importante dell’anno per i credenti. Si comincia al mattino con la messa del Crisma. Poi la Messa vespertina In Coena Domini, con cui si rivive l’ultima cena di Gesù. Ecco dove vederla in tv.

In tv e streaming: orario, luogo e canale

Si comincia con la Messa del Crisma. Durante questa Messa il vescovo consacra gli oli santi, quali appunto crisma, l’olio dei catecumeni e l’olio degli infermi. Oli sacri che verranno poi usati dai sacerdoti durante tutto l’anno per amministrare i sacramenti. Quest’anno sarà particolare perché come tutti sanno Papa Francesco è in convalescenza, dopo il lungo periodo di ricovero al Gemelli per la polmonite bilaterale. Per la Messa del Crisma questa mattina, Giovedì Santo, 17 aprile 2025, alle ore 9.30 dalla Basilica di San Pietro a sostituirlo c’è il Cardinale Domenico Calcagno, Presidente emerito dell’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica. Durante questa Messa i sacerdoti rinnovano le loro promesse. Appuntamento dalle 9.30 su Tv2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky). Potete seguire la Messa del Crisma 2025 anche sui canali social, Facebook e YouTube di Vatican Media. Alle 18 la tradizionale Messa in Coena Domini del Giovedì Santo, nella quale si ricorda l’istituzione da parte di Gesù dell’Eucarestia e del sacerdozio nell’Ultima Cena, con il tradizionale rito della Lavanda dei piedi. Appuntamento sempre su Tv2000 dalle 18 dall’Altare della Cattedra di San Pietro presieduta dal card. Mauro Gambetti, arciprete della basilica di San Pietro e vicario generale del Papa per la Città del Vaticano. Non è prevista una diretta su Rai 1 o Canale 5.