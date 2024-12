Messa in tv 24 dicembre 2024 (Vigilia di Natale), dove vedere su Rai 1 e Tv2000: orari, luogo, streaming

Oggi, 24 dicembre 2024, Vigilia di Natale, su Rai 1 e Tv2000 va in onda nel pomeriggio la Messa nella di Natale, presieduta da Papa Francesco dalla Basilica di San Pietro, con l’apertura della Porta Santa che segna l’inizio del Giubileo 2025.

In tv e streaming: orario, luogo e canale

Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 24 dicembre 2024, Vigilia di Natale, alle ore 18.30, dalla Basilica di San Pietro in Roma con Papa Francesco. Collegamento su Rai 1 dalle 18.30. Ci sarà l’apertura della Porta Santa a San Pietro e la Messa nella Notte di Natale. Presente anche la diretta streaming su RaiPlay. Su TV2000 (Canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alla Messa di oggi alle 8.30 e alle 18.30. Diretta streaming sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. Non è prevista per oggi la Messa su Canale 5.