Messa Giovedì Santo 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la celebrazione, Papa Francesco, in Coena Domini, oggi 17 aprile, orario, a che ora

Dove vedere la Messa del Giovedì Santo (in Coena Domini) in diretta tv e in streaming? La Pasqua è ormai vicina e con la Messa del Giovedì Santo 2025 inizia ufficialmente il Triduo Pasquale. Una celebrazione importante con la quale si ricorda l’istituzione dell’Eucarestia e del sacerdozio, con Gesù che nell’Ultima Cena ha istituito la Chiesa, sposa di Cristo. Ma dove vedere la Messa del Giovedì Santo 2025 di oggi 17 aprile in diretta tv e in streaming? Qual è l’orario e il canale? Questa mattina alle 9.30 si è svolta la Santa Messa Crismale del Giovedì Santo, con i sacerdoti che si sono ritrovati con i loro vescovi per la benedizione degli Oli sacri. L’orario della Messa del Giovedì Santo (in Coena Domini), con cui si celebra l’Ultima Cena di Gesù, è in programma alle ore 18 all’Altare della Cattedra di San Pietro, presieduta dal card. Mauro Gambetti, arciprete della basilica di San Pietro e vicario generale del Papa per la Città del Vaticano. Papa Francesco non può presiedere questa Messa perché è ancora convalescente.

In tv

La Messa vespertina del Giovedì Santo, “Cena del Signore”, alle 0re 18, viene trasmessa in diretta su Tv2000. Papa Francesco è ancora convalescente dopo il ricovero al Gemelli. La Messa in Cœna Domini, con il rito della Lavanda dei piedi, è in programma alle ore 18 all’Altare della Cattedra di San Pietro, presieduta dal card. Mauro Gambetti, arciprete della basilica di San Pietro e vicario generale del Papa per la Città del Vaticano. Il canale edito dalla Cei è visibile al tasto 28 del digitale terrestre, al tasto 157 del decoder Sky e al canale 18 della piattaforma satellitare Tivùsat. Non è dunque prevista una diretta sui canali Rai o Mediaset. Poco prima delle 15:00, Papa Francesco si è recato in visita alla Casa Circondariale di Regina Coeli a Roma per una visita privata con i detenuti.

Messa Giovedì Santo 2025 Cena del Signore streaming live

Non solo tv. La celebrazione sarà visibile anche in live streaming sul sito di Tv2000, che permette di seguire i vari programmi dell’emittente da pc, tablet e smartphone. Inoltre si potrà seguire tutto tramite i canali di Vatican News, qui di seguito la diretta dal loro canale YouTube.