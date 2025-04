A che ora inizia la Messa del Giovedì Santo 2025: l’orario d’inizio della celebrazione (in Coena Domini)

A che ora inizia la Messa del Giovedì Santo (in Coena Domini) 2025, la messa vespertina con cui si ricorda l’Ultima Cena del Signore? Papa Francesco non celebra la Messa del Giovedì Santo 2025 oggi, 17 aprile, perché è ancora convalescente dopo il ricovero. Si tratta di una celebrazione molto attesa e sentita. Viene infatti ricordata l’Ultima Cena, con l’istituzione della Chiesa, sposa di Cristo, del sacramento dell’Eucarestia e del sacerdozio. Nel corso di questa celebrazione, nel primo giorno del Triduo pasquale, si svolge il rito suggestivo della lavanda dei piedi, per ricordare il gesto che fece Gesù con i suoi apostoli. Appuntamento alle ore 18 per la Messa in Coena Domini all’Altare della Cattedra di San Pietro presieduta dal card. Mauro Gambetti, arciprete della basilica di San Pietro e vicario generale del Papa per la Città del Vaticano.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia la Messa del Giovedì Santo 2025, ma dove vederla in diretta tv e in streaming? Appuntamento dalle ore 18 di oggi, 17 aprile 2025, in diretta su Tv2000. Il canale edito dalla Cei è visibile al tasto 28 del digitale terrestre, al tasto 157 del decoder Sky e al canale 18 della piattaforma satellitare Tivùsat. La celebrazione sarà visibile anche in live streaming sul sito di Tv2000, che permette di seguire i vari programmi dell’emittente da pc, tablet e smartphone. Inoltre si potrà seguire tutto tramite i canali di Vatican News, qui di seguito la diretta dal loro canale YouTube. Non è prevista diretta su Rai 1 o Canale 5.