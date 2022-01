Messa Epifania 2022 con Papa Francesco streaming e diretta tv: dove vedere la celebrazione della Befana | 6 gennaio

Dove vedere in diretta tv e in streaming la Messa dell’Epifania 2022 di oggi, 6 gennaio 2022, con Papa Francesco? Appuntamento a partire dalle 0re 10 di oggi, giorno della Befana, per la Santa Messa dalla Basilica di San Pietro a Roma presieduta da Papa Francesco. Una solennità molto importante che chiude il periodo delle festività natalizie. Appuntamento dalle ore 10 in diretta su Rai 1, a cura del Tg1, Canale 5 e Tv2000.

In tv

La funzione verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre) con collegamento dalle 9.50 di oggi, 6 gennaio 2022. Sarà possibile seguire la Messa dell’Epifania (Befana) dalla Basilica di San Pietro con Papa Francesco anche sul canale della CEI Tv2000, visibile al tasto 28 del digitale terrestre, 157 di Sky o 18 di Tivùsat. Collegamento in diretta anche su Canale 5, al tasto 5 del digitale terrestre, 505 in HD. A seguire, alle 12, il Pontefice reciterà l’Angelus.

Messa Epifania 2022 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire la Messa dell’Epifania 2022 con Papa Francesco anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone, collegandosi sulla diretta di Rai 1, sul sito di Tv2000 e sul canale YouTube di Vatican News selezionando il player dedicato. Inoltre su Mediaset Play seguendo la diretta di Canale 5. La celebrazione viene trasmessa in diretta dalla Basilica di San Pietro a partire come detto dalle 10 di oggi, 6 gennaio 2022, Epifania (Befana).