Messa del Crisma streaming e diretta tv: dove vederla oggi giovedì santo

Durante la settimana della Pasqua, non può mancare l’appuntamento con la Messa del Crisma, una celebrazione che in genere si svolge il mattino del giovedì santo, talvolta anche il pomeriggio del mercoledì santo. Durante questa messa il vescovo consacra gli oli santi, quali appunto crisma, l’olio dei catecumeni e l’olio degli infermi. Ma dove seguire la funzione con Papa Francesco in diretta TV e live streaming? Di seguito vi riportiamo tutti i dettagli.

In TV

L’appuntamento con la funzione del giovedì santo è prevista per il 14 aprile 2022. La Messa del Crisma si svolge dalle ore 9:30 in diretta televisiva su TV2000. Per seguire in diretta la funzione è necessario sintonizzarsi al canale 28 del digitale terrestre oppure al tasto 18 per chi dispone di tivùsat. Chi invece ha un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovare il canale al tasto 157.

Messa del Crisma streaming

Se invece vi interessa seguire la Messa del Crisma giovedì 14 aprile 2022 in live streaming, sappiate che TV2000 ha una piattaforma streaming facilmente consultabile dall’utente. Basterà visitare la sezione live della piattaforma di TV2000 e apparirà il riquadro sottostante con il collegamento in diretta al canale. Quindi ciò che viene trasmesso in chiaro in televisione è disponibile anche via streaming attraverso la piattaforma. In questo caso non è necessario effettuare una registrazione, come invece accade per Rai e Mediaset.

Pasqua 2022: le funzioni previste durante la settimana

Oltre alla Messa del Crisma, durante la settimana sono previste altre funzioni in diretta televisiva o streaming, con o senza Papa Francesco. Ad esempio, per il venerdì santo si svolgeranno due funzioni. La prima alle ore 17:00 va in onda su TV2000 e riguarda la Celebrazione della Pasqua. La seconda, invece, arriva su Rai 1 e in contemporanea anche su TV2000 alle ore 21:00 e mostra la Via Crucis in diretta dal Colosseo. Qui è possibile consultare tutte le funzioni previste per la settimana di Pasqua 2022.