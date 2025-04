Messa del Crisma streaming e diretta tv: dove vederla oggi Giovedì Santo 2025, Papa Francesco non c’è, orario, a che ora

Durante la settimana della Pasqua, la Settimana Santa, uno degli appuntamenti centrali, che dà il via al Triduo pasquale, è la messa del Crisma, che si svolge il mattino del Giovedì Santo. Durante questa Messa il vescovo consacra gli oli santi, quali appunto crisma, l’olio dei catecumeni e l’olio degli infermi. Oli sacri che verranno poi usati dai sacerdoti durante tutto l’anno. Papa Francesco quest’anno non celebra la Messa del Crisma questa mattina, Giovedì Santo, 17 aprile 2025, perché è ancora convalescente. Appuntamento alle ore 9.30 dalla Basilica di San Pietro con la celebrazione presieduta dal Cardinale Domenico Calcagno, Presidente emerito dell’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica. Durante questa Messa i sacerdoti rinnovano le loro promesse. Il Giovedì Santo infatti, con l’ultima cena, Gesù ha istituito l’Eucaristia e il sacerdozio, e quindi la stessa Chiesa, sposa di Cristo. Ma dove seguire la funzione in diretta TV e live streaming? Di seguito vi riportiamo tutti i dettagli.

In TV

L’appuntamento con la funzione del Giovedì Santo della Messa del Crisma è prevista questa mattina, 17 aprile 2025. La Messa del Crisma si svolge dalle ore 9:30 in diretta televisiva su TV2000. Per seguire in diretta la funzione è necessario sintonizzarsi al canale 28 del digitale terrestre oppure al tasto 18 per chi dispone di tivùsat. Chi invece ha un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovare il canale al tasto 157. Non è prevista una diretta su Rai 1 o Canale 5.

Messa del Crisma 2025 streaming

Se invece vi interessa seguire la Messa del Crisma di Giovedì Santo 17 marzo 2025 in live streaming, potete farlo sul sito di TV2000. Basterà visitare la sezione live della piattaforma di TV2000 e apparirà il riquadro sottostante con il collegamento in diretta al canale. Quindi ciò che viene trasmesso in chiaro in televisione è disponibile anche via streaming attraverso la piattaforma. In questo caso non è necessario effettuare una registrazione, come invece accade per Rai e Mediaset. Non è prevista una diretta di questa Messa su Rai 1 e Canale 5. Potete seguire la Messa del Crisma 2025 anche sui canali social, Facebook e YouTube di Vatican Media.