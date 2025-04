A che ora inizia la Messa del Crisma 2025: l’orario della celebrazione

A che ora inizia la Messa del Crisma 2025? Si tratta della funzione che pare i riti del Triduo Pasquale e si celebra in ogni diocesi nella mattina di Giovedì Santo. Durante questa Messa il vescovo consacra gli oli santi, quali appunto crisma, l’olio dei catecumeni e l’olio degli infermi. Oli sacri che verranno poi usati dai sacerdoti durante tutto l’anno. Inoltre i sacerdoti rinnovano le loro promesse. Il Giovedì Santo infatti, con l’ultima cena, Gesù ha istituito l’Eucaristia e il sacerdozio, e quindi la stessa Chiesa, corpo mistico di Gesù. Papa Francesco quest’anno non presiederà questa liturgia, perché è in convalescenza dopo il ricovero al Gemelli. Appuntamento questa mattina, 17 aprile 2025, Giovedì Santo alle ore 9.30 dalla Basilica di San Pietro. La funzione sarà presieduta dal Cardinale Domenico Calcagno, Presidente emerito dell’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica. Prevista la diretta in tv su Tv2000. Il canale della Cei è visibile al tasto 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky.