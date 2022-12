Meraviglie – Stelle d’Europa: quante puntate, durata e quando finisce il programma di Alberto Angela su Rai 1

Quante puntate sono previste per Meraviglie – Stelle d’Europa, la nuova serie del programma di Alberto Angela in onda su Rai 1? La nuova stagione parte mercoledì 28 dicembre 2022 in prima serata dalle 21.25 e va in onda per tre settimane. Ecco la programmazione completa (potrebbe subire variazioni):

Prima puntata: mercoledì 28 dicembre 2022

Seconda puntata: mercoledì 4 gennaio 2023

Terza puntata: mercoledì 11 gennaio 2023

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Meraviglie – Stelle d’Europa? Il programma va in onda su Rai 1 ogni mercoledì in prima serata dal 28 dicembre 2022 alle ore 21.25. Meraviglie varca per la prima volta i confini nazionali per esplorare, oltre a quelli italiani, anche i siti Unesco più spettacolari del nostro continente. Un viaggio che attraversa l’Europa da est a ovest, da sud a nord, alla ricerca delle bellezze più rappresentative di ciascun paese, ma anche delle linee di una storia comune e di una comune identità. Oltre al racconto di Alberto Angela, alle splendide immagini girate in 4K con l’uso di audaci droni acrobatici, questa serie si arricchisce delle testimonianze di ospiti celebri e di performance artistiche in alcuni dei luoghi più significativi del viaggio.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Meraviglie – Stelle d’Europa, ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Il programma di Alberto Angela va in onda oggi, 28 dicembre 2022, su Rai 1 dalle 21.25. Sarà possibile seguirlo anche in 4K sul canale 210 di Tivùsat o sul 101 del digitale terrestre per le tv connesse a internet. Se non siete a casa potete seguirlo su Rai Play, la app disponibile per pc, smartphone e tablet.