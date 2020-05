Meraviglie – La penisola dei tesori, stasera il viaggio di Angela da Roma a Mantova

Questa sera, 6 maggio 2020, in prima serata su Rai 1 torna Alberto Angela con Meraviglie – La penisola dei tesori. Una nuova puntata – anche se sempre in replica – della trasmissione condotta dal noto giornalista e divulgatore scientifico, la quale porterà i telespettatori della rete ammiraglia di Viale Mazzini a scoprire le bellezze dell’Italia in un nuovo appassionante viaggio nella storia e nell’arte del nostro Paese. Protagoniste di questa puntata Mantova con Palazzo Ducale e Palazzo Te, Roma con Piazza Navona e infine Amalfi con il mare di Baia. Un nuovo appuntamento con le repliche di Meraviglie – La penisola dei tesori va in onda dunque stasera, 6 maggio 2020, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Ecco le anticipazioni e gli ospiti.

Le anticipazioni di stasera

Per quanto riguarda le anticipazioni, questa sera sono tre le tappe del viaggio di Alberto Angela: Mantova, Roma e Amalfi. Il percorso attraverso i tesori del nostro paese prende il via dalla città lombarda, indissolubilmente legata al nome dei Gonzaga, i signori che l’hanno governata per quattro secoli rendendola uno straordinario gioiello italiano. Angela visiterà il Palazzo Ducale con la magnifica camera degli sposi dipinta da Andrea Mantegna e Palazzo Te con gli affreschi di Giulio Romano. Tra tanti stupefacenti tesori, il racconto di una donna che del Cinquecento è stata una delle indiscusse protagoniste: Isabella d’Este.

Il conduttore si sposterà poi nella città eterna, Roma, raccontando le meraviglie di uno dei suoi più famosi e straordinari luoghi: Piazza Navona. Dalle sue origini come stadio, voluto dall’imperatore Domiziano, a gioiello dell’arte barocca. Il pubblico a casa verrà trasportato in un suggestivo viaggio notturno alla scoperta dell’opera dei due maggiori architetti del Seicento: Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini. A raccontare il suo rapporto speciale con la piazza sarà un romano doc: Gigi Proietti.

La puntata si chiude con la bellezza del mare di Amalfi, gioiello della Costiera. Verrà mostrato il duomo simbolo della potenza marinara italiana nel medioevo, mentre successivamente Alberto Angela si immergerà nelle acque di Baia per far scoprire quanti tesori, simboli dell’antica potenza della civiltà romana, il mare ha strappato alla terraferma. Tesori che oggi sono custoditi nel Parco Archeologico sommerso; sarà Renzo Arbore a illustrare i piaceri offerti da questi luoghi. Appuntamento dunque stasera, 6 maggio, su Rai 1 dalle 21.25.

