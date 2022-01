Meraviglie 2022 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata | 18 gennaio

Stasera, 18 gennaio 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata di Meraviglie – La penisola dei tesori, programma di Alberto Angela, scritto con Aldo Piro, Filippo Arriva, Fabio Buttarelli, Ilaria Degano, Vito Lamberti, Emilio Quinto, realizzato a cura di Nicoletta Zavattini, produttore esecutivo Monica Giorgi Rossi e con la regia di Gabriele Cipollitti. Il programma è costruito perché ogni puntata si articoli in tre diverse tappe, ciascuna ambientata in una zona diversa del Paese (Nord, Centro, Sud) e con una diversa caratterizzazione storica. Anche in questa stagione sono previste 4 puntate, in onda il martedì sera. Dove vedere Meraviglie 2022 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre, 501 in HD) il martedì sera alle ore 21,25. Sarà possibile seguire la trasmissione di Alberto Angela anche in 4K al canale 210 di Tivùsat.

Meraviglie 2022 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutte le puntate dopo la messa in onda.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Meraviglie – La penisola dei tesori con Alberto Angela, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda 4 puntate: la prima martedì 28 dicembre 2021; l’ultima martedì 18 gennaio 2022. Di seguito la programmazione completa su Rai 1 (attenzione: potrebbero esserci delle modifiche):