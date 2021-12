Meraviglie 2022: anticipazioni, quante puntate e streaming

Dopo l’evento natalizio di Stanotte a Napoli, Alberto Angela torna su Rai 1 con le nuove puntate di Meraviglie – La Penisola dei tesori, serie dedicata ai patrimoni Unesco in Italia e che arriva alla sua quarta edizione. Ogni puntata andrà in onda il martedì sera alle ore 21,20. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Il programma è costruito perché ogni puntata si articoli in tre diverse tappe, ciascuna ambientata in una zona diversa del Paese (Nord, Centro, Sud) e con una diversa caratterizzazione storica. Anche in questa stagione sono previste 4 puntate, in onda il martedì sera. Tra le tappe delle varie puntate le Ville Vesuviane del Miglio d’Oro, la Sicilia, la Liguria, la Lombardia, le Isole Borromee, il pozzo di San Patrizio a Orvieto, giusto per citarne alcune. Meraviglie è un programma interamente prodotto dalla Rai. È un programma di Alberto Angela, scritto con Aldo Piro, Filippo Arriva, Fabio Buttarelli, Ilaria Degano, Vito Lamberti, Emilio Quinto, realizzato a cura di Nicoletta Zavattini, produttore esecutivo Monica Giorgi Rossi e con la regia di Gabriele Cipollitti.

Meraviglie 2022: quante puntate

Quante puntate sono previste per Meraviglie? In tutto andranno in onda 4 puntate: la prima martedì 28 dicembre 2021; l’ultima martedì 18 gennaio 2022. Di seguito la programmazione completa su Rai 1 (attenzione: potrebbero esserci delle modifiche):

Prima puntata: martedì 28 dicembre 2021

Seconda puntata: martedì 4 gennaio 2022

Terza puntata: martedì 11 gennaio 2022

Quarta puntata: martedì 18 gennaio 2022

Quanto dura (durata) ogni puntata di Meraviglie? La messa in onda sarà dalle ore 21,25 alle ore 23,45. La durata complessiva sarà quindi di circa 2 ore e 20 minuti (pubblicità incluse).

Streaming e tv

Dove vedere Meraviglie 2022 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Rai 1 il martedì sera alle ore 21,25. Sarà possibile seguirlo in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutte le puntate dopo la messa in onda.