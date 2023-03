Chi è Melissa Agliottone, la vincitrice di The Voice Kids ospite a Oggi è un altro giorno

Melissa Agliottone è la giovane vincitrice di The Voice Kids, il programma spin off condotto da Antonella Clerici e andato in onda su Rai 1 per due sabato sera. La giovanissima cantante ha conquistato la palma di migliore interpretando “Shallow” di Lady Gaga e Bradley Cooper, tratta dal musical campione di incassi “A Star Is Born”. Melissa Agliottone, 12 anni, è nata a Civitanova Marche (il padre è titolare della nota barberia cittadina Figaro) e cresciuta a Sant’Elpidio a Mare.

Melissa è ospite oggi pomeriggio, 13 marzo 2023, nel programma di Rai 1 del pomeriggio Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. La ragazza ha fatto parte del team di Loredana Bertè. “Una bellissima vittoria quella di Melissa! Grazie per aver creduto nel mio team”, è il messaggio – affidato ai social, della Berté. E ancora: “La musica è il tuo elemento, e tu appartieni alla musica: diventerai una grande artista. Sei una bomba”.

Melissa è sempre stata appassionata di musica. Frequenta la scuola di canto Roberta Faccani dopo un trascorso all’Annibal Caro per canto, pianoforte e batteria. Una vera e propria ragazza prodigio, che adesso sogna Sanremo. Loredana Bertè l’ha voluta nel suo team dopo l’esibizione di “Fallin” di Alicia Keys. Lo straordinario talento di Melissa era emerso già dalle selezioni di TOC – Talent Of Civitanova avvenute la scorsa estate, e dove conquistò il podio. “E ora che il tuo sogno di andare a Sanremo si avveri”, scrive in un post il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica. In passato Melissa Agliottone ha partecipato al talent The Coach. Ora la grande ribalta dopo la vittoria della prima edizione di The Voice Kids.