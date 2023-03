The Voice Kids: anticipazioni, finalisti e ospiti della finale, 11 marzo

Stasera, sabato 11 marzo 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la finale di The Voice Kids, la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Alla guida del programma ritroviamo Antonella Clerici che ci accompagnerà alla scoperta delle storie dei piccoli protagonisti del talent. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (ospiti e finalisti)

Stasera il pubblico da casa sceglierà il vincitore del talent show dedicato ai giovani talenti tra i 7 e i 14 anni. Questi i finalisti e le relative squadre:

Team Loredana Bertè

La cantante ha scelto per la sua squadra Mia Arnone che, dopo “Ciao Ciao”, ha cantato “Figli di Loredana”, Melissa Agliottone che l’ha convinta con un brano di Alicia Keys e Fedora Copparosa che si esibisce con “Nessun grado di separazione”.

Team Clementino

Nella squadra del cantante entrano il giovanissimo rapper Zinnedine che canta “Viva l’Italia” di Ghali, Ranya Maufidi che ha interpretato una brano di Adele, e Rosario Caci.

Team Ricchi e Poveri

Nella loro squadra sono entrati Vincenzo Alighieri, Ginevra Dabbalà che ha cantato un brano tratto dalla colonna sonora de Il Re Leone, e Lorena Fernandez.

Team Gigi D’Alessio

Il cantante schiererà Ilary Alaimo, che aveva incantato tutti i coach con l’interpretazione di I will always love you, Marta La Rosa che ha portato “Emozioni” e Andrea Galiano.

Ma veniamo agli ospiti della finale di The Voice Kids? Sul palco vedremo come ospite Mr. Rain che canterà insieme ai ragazzi finalisti del programma la sua canzone “Supereroi” dell’ultimo Festival di Sanremo.

Streaming e tv

Dove vedere The Voice Kids in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet