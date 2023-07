Mediaset, hackerato l’account Twitter: i messaggi sospetti sulla fiction Rai

L’account ufficiale di Twitter di Fiction Mediaset è stato hackerato. A sostenerlo è l’azienda milanese dopo alcuni tweet molto sospetti apparsi nelle scorse ore.

Ieri sera, 23 luglio 2023, è andato in onda su Rai 1 la prima puntata della docu-fiction su Raul Giardini, noto imprenditore italiano e in molti hanno iniziato a commentare gli avvenimenti della storia sui social, soprattutto su Twitter. Tra questi, tuttavia, c’era l’account ufficiale di Fiction Mediaset, usato per promuovere e aggiornare i fan sulle fiction in uscita della rete privata grande rivale della Rai. I tweet di commento e sponsorizzazione della serie che stava andando in onda sulla rete televisiva competitor sono rimasti online per mezz’ora, prima di essere cancellati.

Cosa sta succedendo a Fiction Mediaset?

Perché sta nominando Rai1? pic.twitter.com/SpRl8dLwf5 — Alessandro   (@alebattistuzzi) July 23, 2023

Tra i tweet: “Aveva così tanto da dare Raul Giardini. Dice Giovanni Minoli, ora su Rai 1”. Una vera e propria sponsorizzazione alla docufiction sull’imprenditore Raul Giardini. Che cosa sarà mai successo? Un hackeraggio notato troppo tardi?