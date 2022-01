Mechanic: Resurrection: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 21 gennaio 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Mechanic: Resurrection, film del 2016 diretto da Dennis Gansel e interpretato da Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones e Michelle Yeoh. È il sequel del film del 2011 Professione assassino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo aver finto la propria morte, Arthur Bishop vive tranquillamente a Rio de Janeiro sotto il nome di Santos. Qui viene rintracciato da una donna, Renee Tran: il suo capo vuole arruolarlo per uccidere tre persone facendolo passare per un incidente. Sentendosi alle strette, in una situazione poco chiara e con l’incognita di come siano potuti risalire alla sua nuova vita, Bishop scatta una foto alla donna, fa fuori i suoi scagnozzi e si dà alla fuga. Sapendo di essere stato braccato, Bishop va in Thailandia e si rifugia dalla sua amica Mae e dopo alcune indagini scopre che il misterioso datore di lavoro è Riah Crain. Da qui iniziano una serie di avventure che porteranno Bishop a scoprire come è stato rintracciato e perché Riah vuole proprio lui per questa missione.

Mechanic: Resurrection: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Mechanic: Resurrection, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jason Statham: Arthur Bishop

Jessica Alba: Gina Thorne

Tommy Lee Jones: Max Adams

Michelle Yeoh: Mei

Sam Hazeldine: Ryan Crain

John Cenatiempo: Jeremy

Toby Eddington: Adrian Cook

Femi Elufowoju Jr.: Krill

Anteo Quintavalle: Frank

Rhatha Phongam: Renée Tran

Bonnie Zellerbach: Samantha

Streaming e diretta tv

Dove vedere Mechanic: Resurrection in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 20 gennaio 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.