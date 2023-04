Chi è May Pang, la scrittrice ed ex amante di John Lennon ospite a Oggi è un altro giorno

May Pang è una nota scrittrice, nonché già amante di John Lennon, ed è ospite della puntata di questo pomeriggio di Oggi è un altro giorno su Rai 1. Era l’assistente personale di Lennon, scelta dalla stessa Yoko Ono, e per un breve periodo è stata la sua amante. La scrittrice era l’assistente personale dell’ex cantante dei Beatles, nel periodo inglese e anche in quello in cui andò a vivere negli Stati Uniti d’America, nella sua amata New York. A sceglierla, come detto, la stessa Yoko Ono.

Soltanto per 18 mesi Lennon e May Pang sono stati amanti, prima che lui chiedesse a Yoko di riprenderlo con sé. “Fu Yoko Ono a chiedermi di avere una relazione con John Lennon”, racconta ora May Pang nel documentario The Lost Weekend: a Love Story. “In un certo senso Yoko si approfittò di me, perché ero ingenua. Ma mi fece anche un dono: John e io ci innamorammo”.

Amava Cynthia, amava Yoko, ma ha amato anche me”, racconta Pang in un’intervista concessa al Corriere della Sera, pubblicata in queste ore. “Yoko venne nel mio ufficio. Da tre anni lavoravo per loro. Ed esordì così: ‘John e io non andiamo d’accordo’. Chiunque lavorasse con loro lo sapeva, ma non ne parlavamo, erano i nostri capi”, ha aggiunto May Pang al Corriere.

“Comincerà a vedere altre persone’. E poi aggiunse: ‘Tu non hai un fidanzato, giusto?’. Io alzai lo sguardo e risposi: ‘Non è una cosa che mi interessa’. Ma lei: ‘Penso che saresti perfetta’. Dicevo di no, lei insisteva. Poi si è alzata e se n’è andata. E io sono rimasta là, in lacrime. Ma non cominciai a frequentarlo perché me l’aveva chiesto lei. Fu lui a corteggiarmi. Più avanti John mi disse che Yoko era andata anche da lui: ‘È tutto risolto. Puoi uscire con May’. Ma John era scioccato quanto me. All’inizio non voleva”, ha rivelato Pang.

Nel 1973 Lennon e Yoko Ono decisero di separarsi, per poi tornare insieme dopo circa un anno e mezzo. La relazione sentimentale che lui ebbe con Pang è stata in seguito definita dal cantante come il suo “Lost Weekend”, espressione da cui deriva il titolo del documentario The Lost Weekend: a Love Story. La scrittrice americana, ospite di Oggi è un altro giorno, ha pubblicato due libri in cui racconta la sua relazione con John Lennon, intitolati Loving John (Warner, 1983) e Instamatic Karma (St. Martins, 2008), quest’ultimo un libro fotografico. Dopo la fine della relazione con John Lennon, May Pang si è sposata con il produttore Tony Visconti (storico collaboratore di David Bowie). Il matrimonio è durato dal 1989 al 2000 e da lui ha avuto due figli, Sebastian e Lara.