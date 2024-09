Maxima Zorreguieta Cerruti: chi è la regina d’Olanda di cui parla la serie su Rai 1

Maxima Zorreguieta Cerruti è l’attuale regina consorte d’Olanda. Alla sua storia è dedicata la serie di successo olandese Maxima, in onda su Rai 1 in prima serata il 2 e 3 settembre 2024. Ad interpretare Máxima è la 28enne attrice e modella argentina Delfina Chaves, alla sua prima serie da protagonista dopo la telenovela Argentina, tierra de amor y venganza. La serie è tratta da un popolare best seller. Ma chi è la regina Maxima Zorreguieta Cerruti? Ecco la biografia.

Chi è

Nata a Buenos Aires il 7 maggio 1971, primogenita di Jorge Horacio Zorreguieta Stefanini, membro del regime dittatoriale di Jorge Rafael Videla tra il 1976 e il 1983, e della sua seconda moglie María del Carmen Cerruti Carricart, l’allora bambina aveva nel sangue origini portoghesi, spagnole e soprattutto italiane. I suoi bisnonni erano infatti Oreste Stefanini, un imprenditore di Genova, e Tullia Carolina Borella, nobildonna con possedimenti in Piemonte e in Lombardia, entrambi costretti a emigrare a San Nicolás nel 1900 per affari.

Poco prima di lei, erano venute al mondo tre sorellastre di nome María, Ángeles e Dolores, nate dalle prime nozze del padre con Marta López Gil. Successivamente, invece, sono nati Martín, Juan e Inés, purtroppo scomparsa prematuramente per suicidio nel 2018. Maxima Zorreguieta trascorre la sua infanzia in Argentina. Si laurea in Economia all’Università Cattolica Argentina nel 1995. L’anno seguente si trasferisce a New York, città in cui ha lavorato per la HSBC James Capel Inc. ricoprendo il ruolo di vice presidente delle vendite istituzionali dell’America Latina, prima di passare alla Deutsche Bank. Nel 1999, infine, ha intrapreso il viaggio destinato a cambiarle la vita.

A Siviglia infatti Maxima incontra l’allora principe Willem-Alexander d’Orange: i due si innamorano perdutamente. Inizialmente, però, la futura regina dei Paesi Bassi non era a conoscenza del ruolo ricoperto dall’uomo e non avrebbe mai immaginato di diventare, un giorno, la sovrana consorte del regno. L’annuncio del fidanzamento è avvenuto il 30 marzo 2001. Il Parlamento ha approvato l’unione nel corso dell’estate successiva, autorizzando così la celebrazione delle nozze. Il matrimonio si è svolto il 2 febbraio del 2002 presso la Chiesa Nuova di Amsterdam.

Un matrimonio arrivato non senza difficoltà: la famiglia reale fa pesare la discendenza e il passato di lei, figlia di un funzionario che in passato è stato coinvolto nel regime del generale Videla. La sposa inoltre era argentina e cattolica, e ciò ha fatto perdere a Guglielmo Alessandro il remoto diritto di successione al trono britannico, poi riacquisito con il Succession to the Crown Act del 2013. Nonostante i dissidi e gli scandali, Máxima e Willem-Alexander coronano il loro sogno d’amore e oggi sono genitori di tre figlie: Caterina Amalia, 20 anni, erede al trono dei Paesi Bassi, e le principesse Alexia, 18, e Ariane, 17. Per Maxima il passaggio da principessa a regina dei Paesi Bassi è avvenuto ufficialmente il 30 aprile 2013, quando la suocera Beatrice ha deciso di abdicare anzitempo a favore del figlio.

Streaming e tv

Dove vedere Maxima in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 il 2 e 3 settembre 2024 alle ore 21.20 in prima visione. Anche in streaming e on demand su Rai Play.