Maxima: il cast della serie in onda su Rai 1. Attori e personaggi

Maxima è la serie evento in stile The Crown in onda su Rai 1 in due prime serate, il 2 e 3 settembre 2024, alle ore 21.20. Si tratta di una grande produzione olandese che racconta la storia vera della regina d’Olanda, Máxima Zorreguieta Cerruti, interpretata dalla bravissima 28enne attrice e modella argentina Delfina Chaves, alla sua prima serie da protagonista dopo la telenovela Argentina, tierra de amor y venganza. La serie è tratta dal libro best seller di Marcia Luyten. Ma qual è il cast di Maxima? Vediamo gli attori e i relativi personaggi.

Per il ruolo dell’amata regina d’Olanda è stata scelta l’affascinante Delfina Chaves. Nel ruolo del re Willem-Alexander c’è l’olandese Martijn Lakemeier, lanciato al cinema da Martin Koolhoven nel war movie Winter in Wartime. Il set è stato galeotto per i due, che si sono innamorati proprio durante le riprese. Il cast è completato da Elsie de Brauw (Beatrix d’Olanda, l’ex regina scesa dal trono nel 2013 per lasciare il posto al figlio), Sebastian Koch (il principe consorte Claus van Amsberg), Daniel Freire (Jorge Zorreguieta) e Valeria Alonso (María del Carmen Cerruti).

Delfina Chaves, la protagonista della serie tv di Rai 1 Máxima, ha dichiarato: “Mi piace che si possa vedere chi era la regina prima che diventasse tale, la persona che c’è dietro, la giovane che ha dovuto imparare i protocolli, la lingua… Il ruolo di Máxima è interessante perché è una persona cresciuta con dei valori che dovrà mettere in discussione. La serie affronta temi molto universali come, ad esempio, il dover affrontare la propria famiglia. Per me, interpretarla è un sogno che è diventato realtà”.

L’attore che interpreta il re, Martijn Lakemeier, ha spiegato: “È una responsabilità interpretare qualcuno così conosciuto in Olanda, un membro della famiglia reale. L’amore tra William e Máxima è molto noto, ma credo che ciò che c’è dietro non lo sia altrettanto: come è stata l’infanzia, la giovinezza di Máxima, il rapporto con suo padre… La storia inizia come una classica storia d’amore, ma poi va oltre e si può imparare molto da essa”.

Si tratta di una super produzione olandese acclamata dalla critica nell’ultima edizione del Festival Internazionale delle Serie di Cannes, Canneseries. Le riprese hanno avuto luogo in Argentina, Belgio, Spagna, Stati Uniti e Paesi Bassi ed è già prevista una seconda stagione. Maxima è diventata campione d’ascolti in Olanda ed è già stata distribuita in 25 Paesi.

Streaming e tv

Dove vedere Maxima in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 il 2 e 3 settembre 2024 alle ore 21.20 in prima visione. Anche in streaming e on demand su Rai Play.