Maxima: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata della serie su Rai 1, 2 settembre

Questa sera, 2 settembre 2024, va in onda la prima puntata di Maxima, la serie evento olandese trasmessa da Rai 1 in prima visione. Una serie in stile The Crown, ispirata alla vita della regina d’Olanda, Máxima Zorreguieta. La serie è tratta dall’opera di Marcia Luyten, e narra la storia vera della futura regina d’Olanda, dai suoi primi anni in Argentina e New York, fino all’inizio della storia d’amore e del fidanzamento con il re Guglielmo Alessandro. In tutto sono previste due puntate, il 2 e 3 settembre. Vediamo insieme le anticipazioni di oggi.

Trama, storia vera

La vera e appassionante storia d’amore tra Máxima Zorreguieta e Willem-Alexander, principe d’Orange-Nassau ed erede al trono dei Paesi Bassi. Una giovane ragazza argentina, studiosa di Economia ed esperta di finanza internazionale, figlia di un importante politico, incontra per caso un principe reale, scatta il colpo di fulmine, ma coronare il loro amore sarà difficile, diventerà presto un affare di Stato.

Maxima: il cast della serie

Ad interpretare Máxima è la 28enne attrice e modella argentina Delfina Chaves, alla sua prima serie da protagonista dopo la telenovela Argentina, tierra de amor y venganza. Nel ruolo di Willem-Alexander c’è l’olandese Martijn Lakemeier, lanciato al cinema da Martin Koolhoven nel war movie Winter in Wartime. Il set è stato galeotto per i due, che si sono innamorati proprio durante le riprese. Il cast è completato da Elsie de Brauw (Beatrix d’Olanda, l’ex regina scesa dal trono nel 2013 per lasciare il posto al figlio), Sebastian Koch (il principe consorte Claus van Amsberg), Daniel Freire (Jorge Zorreguieta) e Valeria Alonso (María del Carmen Cerruti).

Streaming e tv

Abbiamo visto la trama, le anticipazioni e il cast, ma dove vedere Maxima in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 il 2 e 3 settembre 2024 alle ore 21.20 in prima visione. Anche in streaming e on demand su Rai Play.