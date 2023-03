Chi è Mauro Floriani, il marito di Alessandra Mussolini ospite a Oggi è un altro giorno: anni, figli, Baby squillo, età, lavoro

Mauro Floriani è il Marito di Alessandra Mussolini, la showgirl ed ex politica ospite nella puntata di questo pomeriggio di Oggi è un altro giorno. I due sono sposati da diversi anni e hanno tre figli Clarissa, Caterina e Romano. Un amore che li ha visti rimanere insieme anche durante un periodo difficile. Mauro Floriani infatti era stato coinvolto nella vicenda delle baby squillo dei Parioli per via di una intercettazione telefonica in cui dava appuntamento ad una delle due minorenni.

Bisogna dire che Floriani, marito di Alessandra Mussolini, è riuscito ad uscirne pagando una multa di 1800 euro. La coppia ha deciso di restare insieme, nonostante il boom mediatico che aveva coinvolto il marito di Alessandra. “Un pizzico di gelosia non fa mai male, se capita che sorga una puntina di fastidio va bene”, ha raccontato la nipote del duce. “Si va avanti, ma non si dimentica. Sono rimasta al suo fianco per amore della famiglia e dei figli. Il perdono spetta al Papa, ai preti e alle suore, non agli uomini”, ha aggiunto.

I due si sono sposati nel 1989. Mauro Floriani è nato a Roma nel 1961, consegue la laurea all‘Università di Trieste, per poi frequentare la business school di Losanna. Successivamente ottiene un master alla Bocconi e una seconda laurea in scienze economiche all’Università Tor Vergata di Roma. Alessandra Mussolini e Mauro Floriani si conoscono giovanissimi tramite amici in comune per poi arrivare alle nozze del 1989. Nel 2014 la coppia, come detto, ha vissuto un momento di crisi dovuto al coinvolgimento di Floriani nel caso delle “baby squillo” dei Parioli.

Una vicenda da cui Floriani è riuscito ad uscirne pagando una multa di 1800 euro, ed al momento gestisce un ristorante insieme alla moglie a Roma. Ospite di Belve, Alessandra Mussolini ha raccontato: “Perdonare mio marito? Ma che siamo matti? Si va avanti, ma non si perdona. Perché sono rimasta con lui? Vivi, comprendi e stai con una persona, che diventa praticamente fondamentale per te. Lo è stata in passato e lo sarà in futuro, per i nostri figli, per me e per la mia famiglia. Per questo l’ho fatto… ma chi perdona veramente?”. E’ questo che la rende più diffidente e dura con la vita?”.