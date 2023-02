Funerali Maurizio Costanzo: dove e quando saranno celebrati

Dove e quando saranno celebrati i funerali di Maurizio Costanzo, morto oggi – venerdì 24 febbraio 2023 – all’età di 84 anni? La camera ardente di Maurizio Costanzo sarà allestita sabato e domenica presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio (ingresso dal Portico del Vignola). I funerali si svolgeranno invece lunedì 27 febbraio, alle ore 15, presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. Lo rende noto il Comune di Roma.

Gli orari della camera ardente: apertura al pubblico il 25 febbraio dalle ore 10.30 alle 18 e il 26 febbraio dalle ore 10 alle 18 (è raccomandato l’utilizzo della mascherina FFP2).

Vista la grande notorietà del giornalista sono attese tantissime persone sia alla camera ardente sia al funerale. Il tutto, certamente, sarà seguito in diretta tv dalla Rai e da Mediaset. Al momento non è stata annunciata una programmazione tv ad hoc, ma è solo questione di ore. Possibile che vengano trasmessi degli speciali su Rai 1 e Canale 5.

Cause della morte

Abbiamo visto dove e quando ci saranno i funerali di Maurizio Costanzo, ma quali sono state le cause della morte del giornalista? Le cause non sono state rese note dalla famiglia. Possibile che sia deceduto per complicazioni legate all’età. “La notizia mi ha sorpreso anche perché era attivo fino a ieri”, ha detto Bruno Vespa in collegamento al Tg1.

Secondo il Corriere della Sera, Maurizio Costanzo era ricoverato da una settimana nella clinica Paideia, nel quartiere Parioli a Roma, da dove aveva anche seguito il Festival di Sanremo 2023. Notizia che però non è trapelata fino a poche ore fa. Il quotidiano non ha però precisato se sia morto in clinica o nella sua abitazione.