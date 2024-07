Maurizio Battista – Tutti contro tutti: lo show comico in replica su Italia 1. Anticipazioni e ospiti

Tutti contro tutti è lo show di Maurizio Battista in onda in replica questa sera, mercoledì 10 luglio 2024, su Italia 1 dalle 21.20. Il comico romano ci intrattiene con il suo stile esilarante, raccontando spesso episodi divertenti di vita quotidiana, o legali all’uso dei social, o nel rapporto con la moglie: il tutto con il suo inconfondibile accendo capitolino. Lo show fa parte del programma Italia 1 on stage, quattro speciali comici con gli show teatrali dei campioni della risata. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Dal Teatro Olimpico di Roma Maurizio Battista mostra il suo talento e la sua genuinità con l’entusiasmo di sempre. È proprio vero che si è destinati a vivere tutti contro tutti? Che si è costretti ad assecondare i ritmi frenetici della vita mandandola spesso fuori giri? I social sono l’unico momento di aggregazione o, piuttosto, il modo migliore per alienarsi e soffrire di solitudine? A queste e a tante altre domande risponde, nel suo show, il comico romano, con la sua indiscutibile capacità di far ridere gli spettatori. Tra gli ospiti di questo show anche altri comici e personaggi famosi come Dado e i Gemelli di Guidonia.

Streaming e tv

Dove vedere Maurizio Battista – Tutti contro tutti in diretta tv e live streaming? Lo show comico va in onda questa sera, mercoledì 10 luglio 2024, in replica su Italia 1 dalle ore 21,20. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.