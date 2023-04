Chi è Mattia Zenzola, ballerino di Amici 2023: età, Instagram, fidanzata

Mattia Zenzola è uno dei ballerini di Amici 2023. Si tratta di un bravissimo ballerino di latino americano, tra i più apprezzati di questa edizione. Aveva inoltre partecipato già lo scorso anno, poi a un passo dalla finale aveva dovuto fare i conti con dei problemi di salute e ora, che si è rimesso in forma, il maestro Raimondo Todaro ha mantenuto la promessa. Mattia infatti è tra i concorrenti che partecipano al serale del talent di Maria De Filippi.

Fisico scolpito e sguardo ammaliatore, Mattia Zenzola è nato a Bari nel 2004. Nella vita è uno studente con la grande passione per la danza. Mattia è specializzato nel ballo latino americano e nella Zumba (sua madre è un’insegnante di questa disciplina) e già a 11 anni, da piccolissimo, ha ballato nello staff di Beto Perez.

Come detto per lui si tratta del secondo anno ad Amici, un ritorno molto atteso dai fan e premiato con l’ingresso al serale. Carattere deciso, Mattia si è più volte scontrato all’interno della scuola, in particolare con il professore Raimondo Todaro e il professionista Umberto Gaudino. Non abbiamo informazioni sulla sua vita privata, perché è riservato e per ora il suo più grande amore è la danza.

Nella scuola di Amici Mattia si è avvicinato alla ballerina Maddalena Svevi del team di Emanuel Lo. I due si sono conosciuti e sono stati presi dalla passione. Tra baci e abbracci, le cose sembravano andare bene ma poi la relazione è stata bruscamente interrotta per volere di lei. Su Instagram è seguito da quasi 400mila persone.