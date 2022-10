Chi è Mattia Patanè, l’alunno de Il Collegio 7

Chi è Mattia Patanè, l’alunno de Il Collegio 7, il docu-reality in onda su Rai 2? Mattia è un ragazzo della provincia di Catania. Ha 16 anni, ha un carattere forte ed è molto sicuro di sé stesso. Dopo un passato da bambino un po’ cicciottello ha deciso di dedicarsi al cibo. Si tratta di una vere e propria passiona quella per il food a tal punto da ritenersi il primo foodblogger della sua città. Fa recensione, cerca locali nuovi, prova cibi nuovi. Si sente un adolescente al di sopra degli altri, è molto bravo a scuola ed è impegnato in molti gruppi di studio. Campione di scacchi, membro della squadra di dibattito si sente un poeta e un filosofo convinto. La mamma lo definisce presuntuoso dicendo che tutti quelli al di fuori di lui sono ignoranti.

Streaming e tv

