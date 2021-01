Chi è Mattia Garufi, il Pupo de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021

Chi è Mattia Garufi, uno dei tre pupi protagonisti de La pupa e il secchione e Viceversa 2021, in onda su Italia 1? Bellissimo, Mattia è pronta a sfoggiare la propria bellezza, ma non solo. Ma andiamo a vedere chi è, cosa fa e cosa sogna il concorrente del programma Mediaset.

Mattia è un ex pugile. È cresciuto sulla strada (è nato a Milano) e il suo carattere può sembrare a volte aggressivo, ma è un ragazzo molto determinato che oggi ha una sola priorità: lo sport. Si sente un guerriero, dice di amare tutte le donne, e che questo amore è corrisposto. Il suo miglior amico è il papà, con cui vive e con il quale ha un rapporto bellissimo. Anche Mattia Garufi ha partecipato, nel 2020, a Ex on The Beach (qui il suo profilo Instagram).

