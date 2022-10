Chi è Mattia Camorani, l’alunno de Il Collegio 7

Chi è Mattia Camorani, l’alunno de Il Collegio 7, il docu-reality in onda su Rai 2? Mattia ha 15 anni e viene da Faenza. La mamma lo definisce energia pura in quanto è un ragazzo instancabile, che non sta mai fermo. Dedica molto tempo allo sport, agli amici e alle ragazze. Si reputa un gran seduttore e dice che le ragazze più belle si trovano a Rimini e a Riccione. Adora andare in discoteca e divertirsi diversamente per quanto riguarda la scuola che considera una prigione. Il suo sogno è quello di far carriera nel mondo del cinema. Quest’anno Mattia sarà un allievo del programma tanto amato dai giovani italiani ormai arrivato alla sua settima edizione: Il Collegio. Come se la caverà il ragazzo? Riuscirà a rispettare le rigide regole?

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Mattia Camorani de Il Collegio 7, ma dove vedere le varie puntate del reality in diretta tv e live streaming? Il docu-reality, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.