Matteo Bassetti, chi sono i figli e la moglie dell’infettivologo ospite a Oggi è un altro giorno

Matteo Bassetti è un nuovo infettivologo, che abbiamo imparato a conoscere e vedere spesso in tv durante i periodi più bui del Covid. Ma qual è la sua vita privata? Chi è la moglie e i figli? Il direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova è sposato con Maria Chiara Milano Vieusseux. La moglie di Bassetti ha poco più di 40 anni, si è diplomata al Liceo Scientifico Champagnat ed è laureata in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Genova, con indirizzo economico. Ora è titolare dell’hotel Rex Residence di Albaro di Genova. Il primo incontro con l’infettivologo è avvenuto nel 2001, quando lui era appena tornato dagli Stati Uniti ed era un 30enne, figlio di un medico molto noto. L’anno successivo è arrivato il fidanzamento e l’1 giugno 2003 le nozze.

Matteo Bassetti e la moglie Maria Chiara Milano Vieusseux nei prossimi giorni festeggeranno dunque 20 anni di matrimonio. La coppia ha due figli: Dante, di 15 anni, che porta lo stesso nome del nonno di cui Bassetti ha seguito le orme, e Francesco, di 12 anni. Maria Chiara ha raccontato a Domenica Live che i mesi della pandemia sono stati difficili, e che la famiglia ha vissuto da molto vicino questo periodo, tanto che per la prima volta Maria Chiara ha visto il marito davvero preoccupato, nonostante cercasse sempre e comunque di tornare a casa per passare del tempo con lei e i ragazzi. Maria Chiara non ha poi nascosto di essere “molto gelosa, ma di cose concrete, se le persone si lanciano in grandi elogi social mi fa piacere, lui è un piacione”. Il noto infettivologo è ospite della puntata di Oggi è un altro giorno di questo pomeriggio.