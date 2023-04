Chi è Maria Chiara Milano Vieusseux, la moglie di Matteo Bassetti ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Maria Chiara Milano Vieusseux, la moglie di Matteo Bassetti ospite a Oggi è un altro giorno? Maria Chiara Milano Vieusseux è la moglie di Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova. Si è diplomata al Liceo Scientifico Champagnat e laureata in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Genova, con indirizzo economico.

Ora è titolare dell’hotel Rex Residence di Albaro di Genova. Il primo incontro con l’infettivologo è avvenuto nel 2001, quando lui era appena tornato dagli Stati Uniti ed era un 30enne, figlio di un medico molto noto. L’anno successivo è arrivato il fidanzamento e l’1 giugno 2003 le nozze.

Matteo Bassetti e la moglie Maria Chiara Milano Vieusseux hanno due figli: Dante, di 15 anni, che porta lo stesso nome del nonno di cui Bassetti ha seguito le orme, e Francesco, di 12 anni. Maria Chiara ha raccontato a Domenica Live che i mesi della pandemia sono stati difficili, e che la famiglia ha vissuto da molto vicino questo periodo, tanto che per la prima volta Maria Chiara ha visto il marito davvero preoccupato, nonostante cercasse sempre e comunque di tornare a casa per passare del tempo con lei e i ragazzi. Maria Chiara non ha poi nascosto di essere “molto gelosa, ma di cose concrete, se le persone si lanciano in grandi elogi social mi fa piacere, lui è un piacione”. Se ne parlerà durante la puntata di Oggi è un altro giorno? Vedremo.

Chi è Matteo Bassetti

Abbiamo visto chi è la moglie di Matteo Bassetti, ma cosa sappiamo sul Professore? Dal 2011 al 2019 è Direttore della Clinica Malattie infettive dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, Professore associato di Malattie infettive all’Università di Udine e Direttore della scuola di specializzazione in Malattie infettive e tropicali dell’Università di Udine.

Dal 2018 coordinatore della rete infettivologica regionale del Friuli Venezia Giulia. Dal 2019 Direttore della Clinica Malattie infettive dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova, Professore ordinario di Malattie infettive all’Università di Genova e Direttore della scuola di specializzazione in Malattie infettive dell’Università di Genova. Nel 2020, quando è scoppiata la pandemia di Covid, è diventato un volto noto dei talk show televisivi.