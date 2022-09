Matrix Resurrections: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 12 settembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Matrix Resurrections, film del 2021 diretto da Lana Wachowski. Quarto capitolo della serie Matrix, vede il ritorno di Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson e Daniel Bernhardt nei loro rispettivi ruoli, mentre tra i nuovi membri del cast figurano Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra e Christina Ricci. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Thomas Anderson è uno sviluppatore di videogiochi di successo, creatore della serie di videogiochi Matrix basata sui suoi deboli e traumatici ricordi come Neo. In una caffetteria locale, Anderson continua a incrociare le strade con Tiffany, una madre sposata senza alcun ricordo del suo passato, su cui Anderson ha basato Trinity, un personaggio del suo gioco. Anderson lotta a volte per separare la realtà percepita dai ricordi e dai sogni. Il suo terapeuta gli prescrive delle pillole blu per sopprimere questi episodi di “allucinazione”, che lui però smette di prendere. Anderson gestisce una simulazione chiamata modale, una sandbox di programmazione creata per sviluppare i personaggi del gioco. Una giovane donna di nome Bugs viene a sapere che il modale sta eseguendo un vecchio codice in un loop, raffigurante il momento in cui Trinity trova Neo all’interno di Matrix. Bugs scopre un programma che incarna Morpheus, e aiuta a liberarlo prima che il socio in affari di Anderson, Smith, possa cancellare il modale. Dopo aver scoperto la sua posizione, Bugs e Morpheus estraggono Anderson da Matrix e apprendono che Smith è in realtà una nuova versione dell’agente Smith. Neo si risveglia in una capsula e nota Trinity confinata in un’altra nelle vicinanze, mentre le macchine inviate da Bugs lo recuperano e lo trasportano sulla nave di Bugs, la Mnemosyne, e nel bastione umano, Io. Lì, si riunisce con Niobe, che gli spiega che nel mondo reale sono passati sessant’anni dalla Guerra delle Macchine. I sopravvissuti umani si sono alleati con le macchine che hanno disertato, i Syntosenzienti, per unirsi alla società umana. Infatti, poco dopo che Neo portò la pace con la sconfitta dell’agente Smith, molte macchine compresero il suo messaggio di libertà, decidendo infine di essere libere dal loro stesso sistema. Altre macchine, invece, volevano restare sotto il vecchio controllo e farsi comandare. Ciò causò un conflitto fra le macchine stesse, ed esse iniziarono una guerra nella loro stessa città per chi voleva essere libero e per chi invece desiderava restare sotto il controllo del sistema. Molte macchine in seguito disertarono e si unirono agli umani nella loro lotta per la liberazione e infine la conquista della superficie. Sebbene Neo voglia salvare Trinity, Niobe si oppone e lo rinchiude. Bugs e i suoi compagni disobbediscono a Niobe per aiutare Neo a liberare Trinity.

Matrix Resurrections: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Matrix Resurrections, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Keanu Reeves: Thomas Anderson / Neo

Carrie-Anne Moss: Tiffany / Trinity

Yahya Abdul-Mateen II: Morpheus

Jessica Henwick: Bugs

Jonathan Groff: Agente Smith

Neil Patrick Harris: L’Analista

Priyanka Chopra: Sati

Christina Ricci: Gwyn de Vere

Jada Pinkett Smith: Niobe

Lambert Wilson: Il Merovingio

Daniel Bernhardt: Agente Johnson

Telma Hopkins: Freya

Toby Onwumere: Sequoia

Max Riemelt: Sheperd

Brian J. Smith: Berg

Eréndira Ibarra: Lexy

Andrew Caldwell: Jude Gallagher

Ellen Hollman: Echo

Streaming e tv

Dove vedere Matrix Resurrections in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 12 settembre 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.