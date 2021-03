Matilda De Angelis conduttrice a Sanremo 2021: chi è, carriera, fidanzato

Tra le attrici del momento, Matilda De Angelis è stata scelta da Amadeus come co-conduttrice per una sera a Sanremo 2021 (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione): ma chi è la giovane interprete che ha già recitato al fianco di star del calibro di Nicole Kidman e Hugh Grant? Di seguito la carriera, le curiosità e la vita privata, dalla famiglia al fidanzato, della giovane star tra le protagoniste della kermesse musicale in onda dal 2 al 6 marzo su Rai 1.

Biografia

Matilda De Angelis (qui il suo cachet per Sanremo 2021) nasce a Bologna l’11 settembre 1995. Ha frequentato il liceo scientifico Enrico Fermi, diplomandosi nel 2014. La sua infanzia è stata contraddistinta dalla musica.

All’età di 11 anni, infatti, inizia a studiare la chitarra e il violino, mentre a 13 anni inizia a comporre canzoni. A 16 anni diventa la cantante del gruppo Rumba de Bodas con cui, nel 2014, incide un album, Karnaval Fou.

Lo stesso anno, su consiglio di un amico, decide di partecipare a un provino per un film che vede protagonista Stefano Accorsi.

Carriera

È qui che Matilda De Angelis inizia la sua carriera cinematografica dell’attrice. L’interprete, infatti, supera brillantemente il provino e viene scritturata dal registra Matteo Rovere per il ruolo della protagonista femminile nella pellicola Veloce come il vento.

Grazie alla sua interpretazione ottiene la candidatura ai David di Donatello e alla Mostra del Cinema di Venezia per la categoria Miglior attrice protagonista, vincendo un Nastro d’Argento come Miglior rivelazione, il Premio Biraghi e un premio al Taormina Film Fest.

Nel frattempo viene scelta per il ruolo di Ambra nella fiction di Rai 1 Tutto può succedere, mentre nel 2016 ottiene il ruolo di protagonista nel film Youtopia.

Nel cast della pellicola Una famiglia, nel 2017 prende parte al film di Alessandro Gassman Il premio. L’anno seguente ricopre il ruolo di Mariele Ventre nel film tv I ragazzi dello Zecchino d’Oro, mentre nel 2020 è nel cast del film Netflix, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, e della serie tv statunitense The Undoing – Le verità non dette, in cui recita al fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant.

Matilda De Angelis ha anche preso parte a diversi videoclip musicali tra cui quello dei Negramaro, Tutto qui accade, in cui recitava al fianco del collega Alessandro Borghi, e quello di Felicità puttana dei Thegiornalisti, nel quale è la protagonista insieme al frontman della band, Tommaso Paradiso.

Matilda De Angelis, la vita privata: fidanzato

Sorella maggiore di Tobia De Angelis, anche egli attore, Matilda De Angelis è stata a lungo fidanzata con il collega Andrea Arcangeli (qui il suo profilo). Di recente, l’interprete ha confermato che la sua lunga storia con il fidanzato è ormai terminata, dichiarandosi felicemente single.

Frasi

Matilda De Angelis ha fatto parlare di sé anche per alcune dichiarazioni, così come quando lanciò un messaggio di body positivity mostrandosi su Instagram con il viso “mangiato” dall’acne.

Ci sono cose che non si possono controllare e quest’anno ce l’ha insegnato bene. Ci sono cambiamenti che dobbiamo accettare nella nostra vita e, insieme ad essi, la percezione di noi stessi e del mondo che ci circonda. Accadono cose paradossali nella vita, no? Bene, per me essere un’attrice e lavorare con il volto mangiato dall’acne è una di queste. Ci sono problemi ben più grandi nella vita, ne sono consapevole, ma volevo condividere questa piccola verità forse per sentirmi più forte, forse per accettarmi meglio. Le nostre paure ci possono paralizzare o possono diventare una grande forza, sta a noi scegliere la strada. E praticare tanta gratitudine per tutte le cose belle che ci accadono e, magari, anche per quelle brutte.

Non mi piace promuovere ideali che non conosco. Sarà che sono un’attrice, di natura egocentrica ed egoriferita, ma spendo parole solo su esperienze che conosco, che ho vissuto e provato sulla mia pelle. Perché penso di poterle raccontare meglio e di dare migliori consigli. Se parli sinceramente, restituisci una verità più forte.

Che si tratti dei miei occhi, della mia bocca, dei miei seni o della mia vagina, il mio corpo è solo un altro strumento per esprimermi.

Per cinque anni sono stata nei Rumba De Bodas, una nota band bolognese. Suonavamo per tutta Europa, scegliendo noi il tragitto dei viaggi. Ho dormito nei parcheggi degli Autogrill, per strada, a casa di sconosciuti, nei parchi con la polizia che ci veniva a svegliare.

