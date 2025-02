Masterchef Italia 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la finale del cooking show di Sky

Questa sera, 27 febbraio 2025, su Sky Uno va in onda la finale di Masterchef Italia 2025, il popolare cooking show che vede come giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Chi sarà il vincitore di questa edizione? A contendersi la vittoria finale saranno Anna, Jack, Mary e Simone. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming e a che ora la finale di Masterchef Italia 2025? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento in prima visione questa sera, 27 febbraio 2025, alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno, al canale 108 del decoder Sky. I “fantastici 4” che si sfideranno nelle prove decisive di questa stagione del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy sono cuochi amatoriali con personalità e storie molto differenti, che condividono un unico obiettivo, conquistare il titolo. Non è prevista al momento la diretta in chiaro.

Masterchef Italia 2025 streaming live

Se non siete a casa potete seguire la finale di Masterchef Italia 2025 in diretta streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW. Gli episodi sono sempre disponibili nella sezione on demand.

I finalisti

Ma chi sono i finalisti di Masterchef 2025? Eccoli:

Anna , nata 32 anni fa a Milano e residente a Venezia, ha un background multiculturale poiché i suoi genitori sono emigrati dalla Cina per avere un altro figlio quando lì vigeva la “legge del figlio unico”; sogna di aprire un suo ristorante nel rispetto degli sprechi e ottenere una Stella Verde;

, nata 32 anni fa a Milano e residente a Venezia, ha un background multiculturale poiché i suoi genitori sono emigrati dalla Cina per avere un altro figlio quando lì vigeva la “legge del figlio unico”; sogna di aprire un suo ristorante nel rispetto degli sprechi e ottenere una Stella Verde; Jack ,26 anni di Milano, content creator e influencer molto presente e seguito sui social network dove già prima di entrare in Masterclass raccoglieva centinaia di migliaia di followers; il suo sogno è quello di diventare un private chef e declinare i suoi profili social verso il mondo della cucina;

,26 anni di Milano, content creator e influencer molto presente e seguito sui social network dove già prima di entrare in Masterclass raccoglieva centinaia di migliaia di followers; il suo sogno è quello di diventare un private chef e declinare i suoi profili social verso il mondo della cucina; Mary , 30 anni con origini siciliane, vive a Bergamo dove lavora come manager risorse umane; si racconta come una donna “competitiva” e “affamata di conoscenza”, due caratteristiche che sono ampiamente emerse anche durante la gara;

, 30 anni con origini siciliane, vive a Bergamo dove lavora come manager risorse umane; si racconta come una donna “competitiva” e “affamata di conoscenza”, due caratteristiche che sono ampiamente emerse anche durante la gara; Simone, nato e cresciuto ad Alba, nel cuore delle Langhe, ha 36 anni e vive a Cuneo con la sua famiglia, dalla quale ha spesso tratto ispirazione durante le prove e la preparazione dei piatti; la sua idea di cucina è “ricercata e moderna, con qualche richiamo al mondo fusion”.

In palio per il vincitore, oltre all’ambitissimo titolo di quattordicesimo MasterChef italiano, anche 100.000 euro in gettoni d’oro, la pubblicazione del proprio primo libro di ricette edito da Baldini+Castoldi e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.