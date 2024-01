Masterchef Italia 13: le anticipazioni, le prove, gli ospiti, i concorrenti, le sfide, i giudici, gli eliminati, i test della quinta puntata dell’11 gennaio

Questa sera, 11 gennaio 2024, va in onda la quinta puntata di Masterchef Italia 13. Appuntamento su Sky Uno dalle 21.15. Confermati i giudici delle ultime edizioni: Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e il veterano Bruno Barbieri. Nuove sfide, esterne e prove sono pronte per divertirci e incuriosirci con piatti stellati. Vediamo le anticipazioni e gli ospiti di oggi.

Anticipazioni, prove e ospiti

Questa sera i concorrenti saranno divisi in due brigate per esprimere al meglio la loro passione per la cucina, nello specifico la cucina romana, all’interno delle Scuole Centrali Antincendi di Roma, tempio nazionale dei Vigili del Fuoco dove vengono addestrati tutti gli operatori d’Italia. La Mystery Box invece costringerà gli aspiranti chef a lavorare in coppia, ricercando la sinergia vincente per aggiudicarsi le due Golden Pin in palio (ricordiamo che il Golden Pin è una bella possibilità data ai concorrenti che possono utilizzare per evitare una sfida in cucina e quindi per riuscire a salvarsi da una prova difficile); questa volta sotto la mitica scatola non ci saranno ingredienti, ma due bizzarri oggetti da utilizzare durante la cucinata, prima della quale chef Bruno Barbieri salirà in cattedra per uno show cooking memorabile.

A seguire l’Invention Test sarà dedicato a una delle forme più belle che assume l’amore familiare, il “pacco da giù”: chef Cannavacciuolo lo invierà ai membri della Masterclass organizzando una prova che metterà a dura prova i rapporti tra loro. Dopo l’esterna romana il Pressure Test sarà più che mai ad altissima temperatura e dedicato ai funghi: chi uscirà in questi due episodi?

Concorrenti

Chi sono i 20 concorrenti di Masterchef 13? Alberto, 33enne responsabile di una pescheria del padovano; Alice, grafica 27enne di Lodi che vive a Roma; Andrea, sommelier di 34 anni di origini cinesi che vive a Senigallia; Antonio, geometra palermitano di 28 anni trasferitosi a Monaco di Baviera; Anna, farmacista 62enne del cosentino; Beatrice, atleta di basket romana di 18 anni; Chù, nata 22 anni fa in Madagascar e ora a Parma; Deborah, 30enne team leader, del reatino; Eleonora, cameriera di 27 anni, che vive a Firenze; Filippo, architetto di 25 anni del padovano; Fiorenza, tecnico di radiologia di 31 anni della provincia di Napoli; Kassandra, origini spagnole e ora a Trento, 25 anni, barista; Lorenzo, marketing manager di 20 anni della provincia di Chieti; Marcus, 43enne svedese ora nel cuneese, casalingo; Michela, bolzanina di 44 anni, personal trainer; Niccolò, neolaureato in Medicina di Ravenna, 26 anni; Nicolò, nato a Napoli e cresciuto a Firenze, 19enne studente di Giurisprudenza a Roma; Sara, 24enne impiegata della provincia di Pavia; Settimino, pizzicagnolo di 61 anni del barese; Valeria, atleta 52enne di Roma: ecco i 20 migliori cuochi amatoriali d’Italia di quest’anno.

Masterchef 13: quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni di stasera, ma quante puntate sono previste per Masterchef Italia 2023 2024? In tutto 12 episodi, ogni giovedì, su Sky Uno e in streaming su NOW a partire dal 14 dicembre 2024 alle ore 21.15. La finale dovrebbe andare in onda il 29 febbraio. Di seguito la programmazione completa.

Prima puntata: 14 dicembre 2023

Seconda puntata: 21 dicembre 2023

Terza puntata: 28 dicembre 2023

Quarta untata: 4 gennaio 2024

Quinta puntata: 11 gennaio 2024

Sesta puntata: 18 gennaio 2024

Settima puntata: 25 gennaio 2024

Ottava puntata: 1 febbraio 2024

Nona puntata: 8 febbraio 2024

Decima puntata: 15 febbraio 2024

Undicesima puntata: 22 febbraio 2024

Dodicesima puntata (finale): 29 febbraio 2024

