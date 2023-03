Masterchef Italia 12 finale streaming e diretta tv: dove vedere l’edizione 2022 2023 su Sky, Tv8, in chiaro, dove vederlo | 2 marzo

Questa sera, 2 marzo 2023, va in onda la finale Masterchef Italia 12, alle ore 21.15 su Sky Uno. Quattro concorrenti si contenderanno il prestigioso riconoscimento: Bubu, Edoardo, Hue e Mattia. Chi avrà la meglio? A giudicarli i confermatissimi giudici, insieme per il quarto anno consecutivo: Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Ma dove vedere la finale di Masterchef Italia 12 in diretta tv e in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

In tv

Masterchef Italia 12 va in onda questa sera, 2 marzo 2023, con la finale. L’appuntamento con il cooking show più amato è ogni giovedì per 12 puntate alle ore 21.15 su Sky Uno. Al momento non è prevista la messa in onda su Tv8 in chiaro, ma sicuramente verrà proposta nei prossimi mesi. Per ora infatti si preferisce prediligere e tutelare gli abbonati Sky.

Masterchef Italia 12 finale streaming live

Non siete a casa e volete seguire la finale di Masterchef 12 Italia in diretta streaming? Potete farlo grazie a NOW, per gli abbonati al pacchetto Intrattenimento, o per gli abbonati Sky tramite la piattaforma Sky Go.

Ospiti

Abbiamo visto dove vedere in streaming la finale di Masterchef Italia 12, ma chi affiancherà i tre giudici come ospiti? Anche quest’anno la produzione promette tanti guest tra chef stellati e ospiti internazionali, tra cui, tranquillizziamo subito i fan, non potrà mancare l’inflessibile Maestro dei Maestri Pasticceri italiani, Iginio Massari, forse il più temuto ospite del cooking show. Tornano anche gli chef Jeremy Chan, bistellato Michelin del londinese Ikoyi, “uno dei ristoranti più eccitanti al mondo” grazie ai piatti dall’estetica artistica e visuale d’impatto; Davide Scabin, anche lui bistellato nonché tra i 50 miglior ristoratori al mondo grazie alla sua cucina rivoluzionaria e d’avanguardia; Mauro Colagreco, primo argentino nella storia ad aggiudicarsi 3 stelle Michelin (nel 2019) nonché a raggiungere la prima posizione nella World’s 50 Best Restaurants; Enrico Crippa, il “maestro dei vegetali” che nel suo ristorante tristellato Piazza Duomo d’Alba è autore di piatti che sono delle perfette opere d’arte; e Giancarlo Perbellini, chef imprenditore con dieci locali in Italia e due stelle Michelin.