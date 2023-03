Masterchef Italia 12: anticipazioni, concorrenti, finalisti, prove e ospiti della finale del 2 marzo 2023, Sky

Questa sera, 2 marzo 2023, va in onda la finale di Masterchef Italia 12, il popolare cooking show in onda questa sera su Sky Uno alle 21.15. Quattro concorrenti si contenderanno il prestigioso riconoscimento: Bubu, Edoardo, Hue e Mattia. Chi avrà la meglio? Ritroviamo i confermatissimi giudici, insieme per il quarto anno consecutivo: Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Ma quali sono le anticipazioni, i concorrenti, le prove e gli ospiti della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni

Quattro gli aspiranti chef che questa sera su Sky e in streaming su Now sfodereranno tutto il loro talento per conquistare il titolo di dodicesimo MasterChef italiano: Bubu, Edoardo, Hue e Mattia. Ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli il compito di eleggere il vincitore di questa edizione, al termine di una cavalcata esaltante e appassionante, con sfide di altissimo livello tecnico, che ha visto all’opera una Masterclass piena di talento e determinazione.

Per il vincitore in palio, oltre al titolo di dodicesimo MasterChef italiano, anche 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette grazie alla casa editrice Baldini+Castoldi, l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana, e la partecipazione al Workshop di Masterchef Academy creato in collaborazione con Destination Gusto.

Ospite della serata finale la chef tristellata Clare Smyth, che ha ribaltato le regole del ‘Fine dining’. Di origine irlandese, allieva di Gordon Ramsey, ha conquistato le tre stelle a Londra, nel quartiere Notting Hill, con il ristorante ‘Core by Clare Smyth’. La Chef ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali il titolo di ‘Migliore Chef donna’ del mondo nel 2018, per la guida dei 50 Best Restaurants. Chef Clare Smyth sarà protagonista della prima parte della serata, quella che eleggerà i componenti della finalissima; a seguire, lo step più atteso ed emozionante dell’intera annata, la presentazione del proprio menù degustazione, che porterà alla proclamazione del vincitore. Chi sarà il dodicesimo MasterChef italiano?

Masterchef Italia 12: finalisti

Antonio Gargiulo detto ‘Bubu’, studente di 19 anni, nato a Vico Equense e cresciuto a Cagliari, racconta che MasterChef Italia rappresenta l’occasione per dimostrare ai suoi genitori che la cucina per lui non è un semplice hobby ma la via per trasformare il suo sogno in realtà. Edoardo Franco, 26 anni di Varese, attualmente disoccupato, ha vissuto in Scozia dove lavorava come rider per un servizio di delivery ma, a causa di svariate disavventure sul lavoro, ha deciso di licenziarsi per dedicarsi alla sua reale passione.

Hue Dihn, 27 anni, nata in Vietnam, ha il “progettone”, come ama definirlo, di nobilitare la professione dello ‘Chef’ in Vietnam. Nata nelle campagne intorno ad Hanoi e cresciuta in una famiglia umile, nel 2016 arriva a Salerno dove studia Relazioni Internazionali; attualmente vive a Firenze, dove lavora come consulente per una società che sviluppa cooperazione tra aziende italiane e vietnamite. Mattia Tagetto, 37 anni, ‘bolzanino doc’ e appassionato di cucina sin da piccolo, con la madre è stato in oltre 300 ristoranti stellati; sogna di aprire una ghost kitchen o una ‘chicchetta’ nella sua città.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Masterchef Italia 2022 2023? In tutto 12 episodi, ogni giovedì, su Sky Uno e in streaming su NOW a partire dal 15 dicembre 2022 alle ore 21.15. La finale va in onda questa sera, il 2 marzo. Di seguito la programmazione completa.

Prima puntata: 15 dicembre 2022

Seconda puntata: 22 dicembre 2022

Terza puntata: 29 dicembre 2022

Quarta untata: 5 gennaio 2023

Quinta puntata: 12 gennaio 2023

Sesta puntata: 19 gennaio 2023

Settima puntata: 26 gennaio 2023

Ottava puntata: 2 febbraio 2023

Nona puntata: 9 febbraio 2023

Decima puntata: 16 febbraio 2023

Undicesima puntata: 23 febbraio 2023

Dodicesima puntata (finale): 2 marzo 2023

Masterchef Italia 12 finale: streaming e diretta tv

Abbiamo visto le anticipazioni e i concorrenti, ma dove vedere la finale di Masterchef Italia 12 in diretta tv e in streaming? L’edizione 2022 2023 del cooking show va in onda su Sky Uno da giovedì 15 dicembre 2022 alle ore 21.15 e in streaming su NOW o sulla piattaforma Sky Go, riservata agli abbonati Sky.