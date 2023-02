Masterchef Italia 12: anticipazioni, concorrenti, prove e ospiti dell’undicesima puntata del 23 febbraio 2023, Sky

Questa sera, 23 febbraio 2023, va in onda l’undicesima puntata di Masterchef Italia 12, il popolare cooking show in onda ogni giovedì su Sky Uno alle 21.15. Nuovi concorrenti sono pronti a darsi battaglia. Ritroviamo i confermatissimi giudici, insieme per il quarto anno consecutivo: Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Ma quali sono le anticipazioni, i concorrenti, le prove e gli ospiti della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni

Bubu, Edoardo, Hue, Mattia, Roberto e Sara sono i sei cuochi amatoriali di Masterchef Italia ancora in gara. La finale è ormai a un passo e questa sera Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli metteranno alla prova gli aspiranti chef con prove sempre più complesse e “introspettive”. Questa sera gli aspiranti chef dovranno affrontare un Invention Test molto particolare. Arriverà in cucina la monaca buddhista e chef Jeong Kwan, vincitrice dell’Icon Award ai Asia’s 50 Best Restaurants 2022, i cui piatti – e la cui prova – accenderanno i riflettori sulla connessione tra anima e cucina.

Per la Prova in Esterna i cuochi amatoriali vivranno l’emozione del primo ingresso in una cucina (tri)stellata, quella del ristorante Mirazur (a Menton, in Francia) diretta da Mauro Colagreco, lo chef che meglio di chiunque altro incarna il ruolo di “cuoco globale del nuovo secolo”, primo argentino ad aggiudicarsi, nel 2019, 3 stelle Michelin nonché a raggiungere la prima posizione nella World’s 50 Best Restaurants, recentemente nominato dall’Unesco Ambasciatore di buona volontà per la biodiversità.

Il cibo come carezza per il palato e per l’anima, grandi emozioni e grande attesa per il rush finale saranno il fil rouge di questa serata, che si concluderà con il tesissimo Pressure Test dal quale emergeranno i nomi dei protagonisti della sfida finale di settimana prossima.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Masterchef Italia 2022 2023? In tutto 12 episodi, ogni giovedì, su Sky Uno e in streaming su NOW a partire dal 15 dicembre 2022 alle ore 21.15. La finale dovrebbe andare in onda il 2 marzo. Di seguito la programmazione completa.

Prima puntata: 15 dicembre 2022

Seconda puntata: 22 dicembre 2022

Terza puntata: 29 dicembre 2022

Quarta untata: 5 gennaio 2023

Quinta puntata: 12 gennaio 2023

Sesta puntata: 19 gennaio 2023

Settima puntata: 26 gennaio 2023

Ottava puntata: 2 febbraio 2023

Nona puntata: 9 febbraio 2023

Decima puntata: 16 febbraio 2023

Undicesima puntata: 23 febbraio 2023

Dodicesima puntata (finale): 2 marzo 2023

Masterchef Italia 12: streaming e diretta tv

Abbiamo visto le anticipazioni e i concorrenti, ma dove vedere Masterchef Italia 12 in diretta tv e in streaming? L’edizione 2022 2023 del cooking show va in onda su Sky Uno da giovedì 15 dicembre 2022 alle ore 21.15 e in streaming su NOW o sulla piattaforma Sky Go, riservata agli abbonati Sky.