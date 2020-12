Masterchef Italia 10: gli ospiti

Da giovedì 17 dicembre 2020 su Sky Uno va in onda la nuova stagione (la numero 10) di Masterchef Italia. “I concorrenti sono veramente abili, hanno dovuto fin dal primo step dopo le selezioni scegliere degli ingredienti dalla dispensa in studio e cucinare un piatto in 40 minuti – ha detto lo storico giudice, Bruno Barbieri -. Normalmente se li portavano da casa . Questo ci ha fatto davvero capire chi aveva talento”. Ma quali saranno gli ospiti della decima (10) edizione di Masterchef? Ve lo diciamo subito: il Maestro Iginio Massari ci sarà. Il “quarto giudice” dello show testerà i concorrenti nell’insidiosa sfida di pasticceria, da sempre banco di prova per gli aspiranti chef.

Spazio poi al giovane e cosmopolita chef Jeremy Chan, detentore di una stella Michelin per il suo ristorante “Ikoyi” a Londra, che ha incantato il pubblico lo scorso anno. Fra le novità della decima edizione: Mauro Colagreco, lo chef pluristellato fondatore del ristorante “Mirazur” a Mentone, e l’enfant prodige Flynn McGarry, che a soli 22 anni ha ottenuto riconoscimenti mondiali, e ancora la chef stellata messicana Karime Lopez della “Gucci Osteria” di Firenze. I vari ospiti di Masterchef 10 affiancheranno i 3 giudici: Cannavacciulo, Barbieri e Locatelli nelle varie puntate (in tutto ne sono previste 12) che andranno in onda tutti i giovedì sera alle ore 21,15 su Sky Uno.

Location esterne

Abbiamo visto gli ospiti di Masterchef 10, ma quest’anno ci saranno le esterne? Anche in questa edizione gli aspiranti chef affronteranno le prove in esterna divisi in brigate. Tra le varie location, il Lago d’Iseo e Crespi d’Adda, villaggio industriale patrimonio dell’UNESCO, riconosciuto per il suo valore architettonico e storico.

