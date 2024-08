Master Crimes: quante puntate, durata e quando finisce su Rai 1

Quante puntate sono previste per Master Crimes? In tutto la serie tv francese va in onda su Rai 1 alle ore 21.30 per tre prime serate, ogni martedì dal 13 agosto 2024. Sono previsti in tutto sei episodi, divisi in tre serate, con la messa in onda di due episodi ciascuna. Il finale è previsto per il 27 agosto. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 13 agosto 2024

Seconda puntata: 20 agosto 2024

Terza puntata: 27 agosto 2024

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Master Crimes? Appuntamento su Rai 1 in prima visione dal 13 agosto 2024 alle ore 21.30. Per ogni puntata vengono trasmessi due episodi. La fine è prevista per le 23.15. La durata quindi è di circa due ore, pubblicità incluse. La serie narra le indagini della criminologa Louise Arbus, chiamata a investigare su un omicidio molto particolare: sulla vittima è stata ritrovata incisa una frase tratta proprio da uno dei suoi libri. Per far luce sul caso, Louise decide di farsi affiancare da quattro studenti dotati di varie abilità. Ma sarà davvero una collaborazione priva di ostacoli o anche loro nasconderanno dei segreti?

Streaming e tv

Potete seguire Master Crimes in diretta tv e in streaming su Rai 1 a partire dal 13 agosto 2024 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.