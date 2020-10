Massimo Sabet, chi è il sorvegliante de Il Collegio 5

Massimo Sabet è il sorvegliante de Il Collegi 5, il docu-reality di Rai 2, che torna in prima serata a partire da martedì 27 ottobre 2020. Quest’anno gli alunni saranno catapultati nel 1992. Al loro fianco dei professori e dei sorveglianti. Sabet affiancherà un volto storico del programma, Lucia Gravante, nel ruolo di sorvegliante. Scopriamo chi è.

Il Collegio 5, tutto sulla nuova edizione: alunni, professori, novità

Dopo aver conseguito nel 1996 il diploma di Attore presso la Scuola Civica d’Arte Drammatica Paolo Grassi, Sabet ha lavorato con registi come Gabriele Vacis, Gigi Dall’Aglio, Giampiero Solari, Mauricio Paroni de Castro, Serena Sinigaglia, Francesco Micheli, Beppe Arena. Anche in passato ha lavorato in televisione, collaborando ad esempio collaborare con la Gialappa’s Band e partecipando a fiction e sit-com.

Alunni

Professori

Nel cast de Il Collegio 5 incontreremo i volti dei professori che già conoscevamo, ma anche delle novità. Ecco i professori de Il Collegio 5: l’insegnante di italiano sarà nuovamente l’amatissimo Andrea Maggi. Oltre a lui tornano: Maria Rosa Petolicchio (matematica e scienze), Luca Raina (storia e geografia), Valentina Gottlieb (educazione motoria), David Wayne Callahan (inglese), Alessandro Carnevale (arte), Carmelo Trainito (breakdance) e Carlo Santagostino (informatica). I nuovi professori sono Patrizio Cigliano (recitazione), Marco Chingari (canto) e Roberta Sette (educazione sessuale). Da metà anno Roberta Barbiero prende il posto di Luca Raina.

Come sorveglianti ritroviamo Lucia Gravante, presente in tutte le edizioni del programma, mentre Piero Maggiò è sostituito dalla new entry Massimo Sabet. Un’altra novità è quella del bidello. Il nuovo personaggio è interpretato dall’attore Enzo Marcelli. A lui tocca il compito di distribuire il materiale scolastico e le merende.

Potrebbero interessarti Il Collegio 5: chi è Marco Crivellini, uno degli alunni della quinta edizione Il Collegio 5: chi è Marco Chingari, il professore di Musica Il Collegio 5: chi è Patrizio Cigliano, il professore di recitazione