Chi è Massimiliano Ossini, il conduttore ospite a Domenica In nella puntata del 21 maggio 2023? Massimiliano Ossini (Napoli, 22 dicembre 1978) è un conduttore televisivo, scrittore ed ex modello. Conseguita la maturità scientifica nel 1997, si è poi laureato in scienze della comunicazione a Milano. Poco dopo inizia a lavorare nel campo della pubblicità. Nel 2000 fa il suo debutto da attore entrando nel cast della commedia teatrale con Cyrano de Bergerac.

La sua popolarità arriva come conduttore del canale satellitare per ragazzi Disney Channel. Dal 2003 al 2006 Massimiliano Ossini conduce le tre ultime edizioni di Disney Club su Rai 2. Nel 2005 si occupa dei servizi in esterno di Random, magazine di Rai 2, e partecipa come concorrente alla prima edizione di Notti sul ghiaccio, talent show in onda su Rai 1 condotto da Milly Carlucci, risultandone vincitore.

Nella stagione 2006-2007 conduce ogni domenica mattina, insieme a Gianfranco Vissani, Linea verde, programma che riprenderà anche l’anno seguente affiancato da Veronica Maya. Nelle stagioni 2008-2009 e 2009-2010, su Sky, conduce il primo quiz della piattaforma, intitolato Sei più bravo di un ragazzino di quinta? e, contemporaneamente, continua a condurre su Rai 1 Linea Verde fino alla primavera del 2010.

Dal 5 gennaio al 9 febbraio 2013 Massimiliano Ossini conduce E se domani su Rai 3. Dal 9 settembre dello stesso anno conduce Uno Mattina Verde su Rai 1. Dal 2014 conduce su Rai 1 la trasmissione Linea bianca. Dalla stagione 2016-2017 conduce assieme a Manila Nazzaro e Adriana Volpe il programma Mezzogiorno in famiglia, in onda sabato e domenica mattina su Rai 2. Dal 4 giugno 2018 conduce al fianco della giornalista Valentina Bisti Uno mattina estate, in onda su Rai 1, dal lunedì al venerdì. A partire dal 29 dicembre 2021 è in onda su Rai 2 con Kalipè – A passo d’uomo. Da giugno 2022 conduce con Maria Soave Uno mattina estate e da settembre conduce anche la versione invernale di Uno mattina, in conduzione solitaria.

Vita privata

Massimiliano Ossini ha una moglie? La risposta è sì: il conduttore tv è sposato con l’imprenditrice ascolana Laura Gabrielli; la coppia ha tre figli: Carlotta, Melissa e Giovanni. Si professa cattolico ed è un grande tifoso della Roma.